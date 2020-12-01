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01.12.2020 - 07:00 | | AA

İtalya’dan Apple’a su geçirmezlik cezası

İtalya Rekabet Kurumu, ABD’li teknoloji devi Apple’a akıllı telefonlarının suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve  promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 10 milyon euro ceza kesti.

İtalya’dan Apple’a su geçirmezlik cezası

Konuyla ilgili açıklamada, Apple’ın, farklı iPhone modellerinin tanıtımında yer alan 1 ila 4 metre arasında değişen derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olma özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğu ve normal kullanım koşulları altında olmadığı, tanıtımlarda bunu netleştirmediği kaydedildi.

Sıvı nedeniyle zarar gören iPhone telefonların satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasının Apple’ın “agresif ticari uygulaması” olarak  nitelendirildiği belirtilen açıklamada, tanıtım ve promosyonlarında yanıltıcı  bilgiler içeren söz konusu akıllı telefon modellerinin iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olduğu bildirildi.

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