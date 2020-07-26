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    26.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadın girişimciler sınır tanımıyor

    Türkiye-İspanya Birinci Dönem Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon (JETCO) toplantısı kapsamında iki ülkenin kadın girişimcileri telekonferans yöntemiyle görüştü. Toplantı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İspanya Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto Illera eş başkanlığında yapıldı.

    Kadın girişimciler sınır tanımıyor

     

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye-İspanya Kadın Girişimciliği Diyaloğu: Kadının Ticaret Yoluyla Güçlendirilmesi, Ülke Deneyimleri” toplantısına, Türkiye’den Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girişimciler kurulları, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Komitesinden temsilciler katıldı. İspanyol kadın girişimcileri temsilen ise toplantıda, İspanya Uluslararası İşveren ve Sanayi Konfederasyonu, İspanya Ticaret ve Yatırım Kurumu, İspanya İşkadınları ve Profesyonelleri Federasyonu, İhracatçı Kadın Organizasyonu ve İspanya Kadın Direktörler, Yöneticiler, Profesyoneller ve Girişimciler Federasyonu yöneticileri yer aldı.

    Ekonomik güçlenme

    Toplantıda, kadınların ekonomik olarak güçlenmesinde ticaretin hayati önem taşıdığı ve bu anlamda Buenos Aires Kadın ve Ticaret Deklarasyonu’nun uluslararası ticarette önemli bir dönüm noktasını temsil ettiği vurgulandı. Deklarasyonun imzacı ülkelerinden Türkiye ve İspanya’nın bu alandaki çalışmalara ivme kazandırmak için yapabileceklerinin ele alındığı toplantıda, iki tarafın yürüttüğü çalışmalara ilişkin karşılıklı bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı sağlandı.

    Söz konusu görüşme, iki ülke arasında kadın girişimciliği alanında gerçekleştirilecek iş birliğinin ilk adımı olarak kabul edilirken, her iki taraf katılımcılarınca kadın girişimciliği alanında yapılabilecek iş birliğinin faydalı sonuçlarının olacağı değerlendirildi.

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