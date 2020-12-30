Kadına şiddetle mücadele için sesini yükseltiyor

BM'nin her üç aylık karantina için 15 milyon ekstra kadına yönelik şiddet vakası öngörmesiyle birlikte, aile içi şiddet, bu yılın başlarında yaşadığımız kısıtlamaların başlangıcından bu yana bir 'gölge salgın' olarak adlandırılıyor.

Avon Vakfı karantinaların ilk döneminde aile içi şiddete uğrayan kadın ve çocuklara yardım için faaliyet gösteren 37 ülkede 50 sivil toplum kuruluşu için bağışladığı 1 milyon dolarlık bağış kampanyası gerçekleştirdi. Kampanyanın ikinci adımı olarak planlanan bağış kampanyasının hedefi ise daha çok mağdur kadının hayatına dokunabilmek olacak. Avon ayrıca cinsiyete dayalı şiddetten etkilenen çalışanları destekleyen ‘Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Protokolü’nü de hayata geçirdi. Protokol, çalışanları cinsiyete dayalı şiddete karşı duyarlı hale getirmeyi, farkındalık yaratmayı, sessizlik duvarını yıkmayı ve şiddete maruz kalan bireyleri desteklemeyi taahhüt ediyor.

Temsilci ağını kullanıyor

Dünya salgına çözüm bulmaya odaklanırken, başka bir ‘sessiz katil cinsiyete dayalı şiddetin kapalı kapılar ardında saklandığına’ dikkat çeken Avon International CEO'su Angela Cretu, “Sonuç olarak, izolasyon sırasında aile içi şiddetin arttığına dair raporlar hazırlanmakta ve UN Women, birçok ülkede yardım hatlarına yapılan çağrılarda artış olduğunu bildirmektedir. Ancak eksik raporlamalar olduğu düşünülürse, akıllara şu soru geliyor: ‘Kaç kişi hala yardım çağrısı yapamıyor?’ Bu ürkütücü bir düşünce fakat neden konuşmamız, farkındalık yaratmamız ve yardım için nereye gideceğimizi işaret etmemiz gerektiğinin de temel noktası. Avon, dünya çapında yardım hatlarını ve hizmetlerini desteklemek için başta gelen STK'ları bu alanda destekliyor. Şimdi ise insanların bunun farkında olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden konuşmak, bu konuyu yaymak için beş milyon Avon Temsilcisi ağımızı ve geniş dijital erişimimizi kullanıyoruz” diye konuştu.

‘Örnek teşkil ediyor’

Avon Vakfı ve Vital Voices, kadınların ve genç kızların şiddetten uzak, güvenli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için on yıldan fazla bir süredir birlikte çalışıyor. Avon’un Vital Voices'a 4 milyon dolarının üzerinde yaptığı bağışla, birlikte 66 ülkede iki milyondan fazla insana ulaşan programlar yürütüyorlar. Vital Voices Başkanı ve CEO'su Alyse Nelson, “Avon'un Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Protokolü, daha geniş iş eko-sistemi için önde gelen bir örnek teşkil ediyor ve farklı coğrafyalarda ve sektörlerdeki şirketlerin sunduğumuz bilgilerden yararlanmasını ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sonsuza dek sona erdirmek için bu yeni girişimi benimsemelerini umuyoruz” dedi.

Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül ise, “Şiddet olaylarına dur demek amacıyla Evdesin Ama Yalnız Değilsin kampanyasını başlattık. Globalde yürütülen bağış kampanyası kapsamda Türkiye’de de KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na (TKDF) toplam 100 bin dolar bağış gerçekleştirdik. Tüm devlet yetkililerine işbirliği yapmak üzere mektup gönderdik… İş birliği kapsamında; sığınma evleri ve yardım hatları gibi aile içi şiddet riski altındaki kadın ve çocukları destekleyen hizmetlere finansman sağlamak, halkı bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirmek ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na ulaşım desteği istedik. Projenin ikinci fazında ise yine Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile yardım bekleyen kadınlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.