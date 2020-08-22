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    HaberlerEkonomi Haberleri Karadeniz’deki keşif Türkiye'nin enerji hedeflerine önemli katkı yapacak
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    22.08.2020 - 10:28 |

    Karadeniz’deki keşif Türkiye'nin enerji hedeflerine önemli katkı yapacak

    Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, son dönemde Enerji Bakanlığı tarafından atılan önemli adımların ve yoğun çalışmaların bir sonucu olarak Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin, Türkiye enerji sektörünün daha güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

    Karadeniz’deki keşif Türkiye'nin enerji hedeflerine önemli katkı yapacak

    Bu önemli keşfin, Türkiye’nin teknoloji odaklı arama ve üretim çabalarının bir meyvesi olarak ileride yeni rezervlerin bulunmasında da öncü rol oynamasını beklediğini belirten Güray, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde doğal gaz ithalat müzakerelerinde de Türkiye’nin elini güçlendirebilecek olması bakımından bunun çok değerli bir gelişme olduğunu belirtti.

    Doğal gazın enerji sektörü içerisinde elektrik üretimi, pek çok sanayi dalı ve binalarda ısınma amaçlı kullanım bakımından anahtar role sahip olduğunu vurgulayan Güray, bu keşif ve devamında gelebilecek yeni keşifler yoluyla doğal gaz arzında yerli üretimin artırılmasının, enerji ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılması ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi gibi makro hedeflere sağlayacağı katkının Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti.

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