Kira ödemelerine mücbir sebep arası

Öncel, salgın önlemleri çerçevesinde Türkiye’de market ve eczane dışındaki mağazaların tamamının 19 Mart’tan bu yana kapalı olduğunu hatırlattı. Sayıları her geçen gün artan kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini vurgulayan Öncel, “Bugün 1 Nisan. Normal koşullarda her ayın biri üye markalarımızın kira ödemelerine başladıkları gün. Ancak bu kez Türkiye ve dünyada hiç kimsenin öngörmediği, 100 yılda bir yaşanabilecek sıra dışı bir salgınla karşı karşıyayız. Biz hem çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak hem de salgının yayılmasında aracı olmamak için mağazalarımızı 19 Mart’ta kapattık. Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda” diye konuştu.

El uzatma zamanı

Sinan Öncel, salgınların Borçlar Kanunu’na göre ‘mücbir sebep’ oluşturduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Bu durumda tarafların yükümlülükleri askıya alınıyor. Hukukçuların bu görüşü kendisi de hukukçu olan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Hüseyin Altaş’ın aynı konuda medyaya yansıyan değerlendirmeleriyle örtüşüyor.”

LC Waikiki ve Mavi, online satışı kapattı

Fiziki mağazalarını kapatıp sanal alışverişe yönelen hazır giyim markalar bu kez sanaldan satışa da ara vermeye başladılar. Büyük markalardan LC Waikiki, Mavi ve Twigy bu yöndeki kararlarını web sitelerinde açıkladı. Verilen siparişleri teslim edecek olan markalar, birkaç hafta kapalı kalacaklarını duyurdu.

Mavi’nin sitesinden yaptığı açıklamada, 29 Mart itibarıyla online satışların durduğu belirtti. Online siparişler için iade süresini sitenin açılmasını takiben 90 güne uzattıkları bilgisini verdi.

Lc Waikiki yaptığı açıklamada, “Sitemizi bir süreliğine kapattık. Mevcutta bekleyen siparişlerinizi sizlere ulaştıracağız” denildi.