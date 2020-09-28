Kırgızistan altınına 180 milyon $ yatırım

Kırgızistan’da altın yataklarının işletilmesini öngören ihaleyi kazanan Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır şirketi, ülkenin Kırgız Altın Anonim Şirketi ile ortaklaşa Kırgız - Türk Eti Bakır Terek-Say Şirketini kurarak yüzde 75’lik oranla şirketin hisse çoğunluğuna sahip oldu.

Ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Çatkal ilçesi Terek-Say köyünde Terek-Say maden alanında 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlayan Eti Bakır şirketinin işleme tesislerinin resmi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Terek-Say Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Ali Osman Cengiz, Türk ve Kırgız yetkililer, köylüler ve maden çalışanları katıldı.

‘Refahı artıracak’

Başbakan Boronov, törende yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un çalışmalarının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Bugün temelini attığımız altın işleme tesisleri, tüm ülkenin gelişimini etkileyecektir” dedi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz de Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinde enerji, inşaat, altyapı ve ulaşım alanlarında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Eti Bakır ile maden alanında Kırgızistan’a ilk adımımızı 2015 yılında attık. Bugün ön çalışmalarını tamamladığımız yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

2021 yılında tam kapasite

Terek-Say maden alanında 180 milyon dolar yatırımla kurulacak olan maden tesisinin yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacağını ifade eden Cengiz, tesisler faaliyete geçtiğinde Kırgızistan’ın en büyük 5 maden tesisi arasında yer alacağını ve Kırgızistan ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlayacağını bildirdi.

Cengiz, 2021 yılı sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek tesislerin inşaat aşamasında 1000’den fazla, işletme aşamasında 650 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.