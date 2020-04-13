Kısa çalışma ödeneği için nereye başvurulur, ne kadar alınacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Corona virüsün etkilerini azaltmak için alınan önlemler arasında bulunan kısa çalışma ödeneği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğine elektronik ortam üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ödeneğin tutarı ise merak ediliyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye başvurulur? İşte kısa çalıma ödeneği ile ilgili detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Elektronik ortam üzerinden başvuru yapılabiliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATACAK?

Kısa çalışma ödeneğin PTT üzerinden yapılacak. Ancak PTT önlerinde sıra olmasını engellemek için ödemeler banka hesaplarına aktarılacak.KISA

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADAR?

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneği tekrar düzenlendi. İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek.