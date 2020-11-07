Koç’tan 9 ayda 125.7 milyar ciro

Çakıroğlu, şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınının menfi ekonomik etkilerini ihtiyatlı politikalarımız sayesinde azaltabildik. Tüketici talebinin devam etmesi, ihracat pazarlarında başlayan hareketlilik ekonomik yavaşlamanın etkilerini nispeten azalttı. Özellikle Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınına yönelik kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi, ihracat pazarlarımızdaki belirsizliklerin artabileceğinin sinyalini verdi. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında yaptığımız 6.1 milyar TL kombine yatırımla, 5 senelik toplam yatırım 40 milyar TL’ye ulaştı.”

İhracatın % 9’u

Koç Topluluğu şirketlerinin, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 9’unu gerçekleştirdiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hazırladığı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi’nde bu sene de şirketlerimiz ile en üst sıralarda yer aldık. Listede Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tüpraş 3’üncü, Tofaş 7’nci ve Arçelik 9’uncu oldu” dedi.

Çakıroğlu, “Diğer yandan Avrupa Komisyonu’nun 2019’da açıkladığı ‘Yeşil Mutabakat’ın en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel 30 şirketin CEO’sunun bir araya geldiği CEO Eylem Grubu’nda, ülkemizi temsil etmek çok önemliydi” dedi.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren faizlerdeki aşağı yönlü seyrin ertelenen tüketici talebiyle birleşerek, özellikle otomotiv sektöründe yılın üçüncü çeyreğine olumlu yansıdığını belirten Çakıroğlu, dayanıklı tüketim sektöründe ertelenen tüketici talebinin iç pazara olumlu yansırken, dış ticaretteki toparlanmanın da beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.