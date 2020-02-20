Konut fiyatları tarihi zirvesinde

Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş yeni rekorları beraberinde getirdi. Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 itibarıyla 2 bin 930 liraya yükselerek, tüm zamanların zirvesini gördü.



Ankara ve İzmir’de metrekare birim fiyatlarında tarihi zirve görülürken, İstanbul’da fiyatlar dipten dönerek yükselişe geçti.



İstanbul dipten döndü



Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2018’in ekim ayından 2019’un mart ayına kadar geriledi. 2019’un nisan ayıyla birlikte yükselişe geçen metrekare fiyatı, 9 aydır artışını sürdürüyor. Ortalama metrekare fiyatı 2018 sonunda 2 bin 848 lira iken, geçen yıl sonuna yüzde 2.9’luk artışla 2 bin 930 liraya yükseldi. Böylece Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



İstanbul’da konut metrekare ortalama fiyatı, Ekim 2018’de 5 bin 123 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten itibaren gerileyerek Nisan 2019’da 4 bin 632 liraya düştü. 7 aylık dönemde 491 lira düşüşten sonra konutta canlanmayla birlikte fiyatlarda artış oldu. Aralık 2018’de 5 bin 86 lira düzeyinde bulunan ortalama fiyat, 2019 sonunda 4 bin 942 liraya çıktı. Bu dönemde metrekare fiyatı yüzde 2.8 azaldı.



9 yılda % 186 artış



2010-2019 döneminde Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı yüzde 188.6, İstanbul’da yüzde 224.3, Ankara’da yüzde 132.6 ve İzmir’de yüzde 218.3 artış gösterdi.



Ankara’da 2.201 lira



Başkent Ankara’da yaklaşık iki yıldır 2 bin liranın üzerinde seyreden konut metrekare fiyatı, 2019 sonunda 2 bin 201 lirayla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 artış gösteren fiyat, Aralık 2018’de 2 bin 78 lira seviyesindeydi.



İzmir’de markalı konut projelerinin çoğalması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018 yıl sonunda 3 bin 209 lira olan metrekare fiyatı, 2019’un şubat ayında 3 bin 9 liraya kadar gerilese de tekrar artışa geçti. 2019 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artan fiyat 3 bin 383 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.





