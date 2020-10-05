Koronavirüs ‘aile tipi’ tekneye ilgiyi artırdı

9 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Formula 1 yarışıyla aynı tarihlerde denizde başlayacak fuarda dünyanın en ünlü tekne ve yat markaları şov yapacak. Monaco ve Cannes gibi çok önemli iki fuarın iptal edilmesi Viaport Marina’daki fuarı ön plana çıkartıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle değişen turizm alışkanlıkları, maviliklerin tekne ve yat ile keşfini gözde haline getirmişti. 8 aylık süreçte yüzde 12’nin üzerinde artan yerli tekne üretimi, küresel pandemiye rağmen yükseliş gösteren ender sektörlerden biri olmuştu.

Türkiye’nin açık havada ve denizde düzenlenen en büyük tekne fuarı olan Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 7-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Küresel pandemi nedeniyle uluslararası sağlık kuruluşlarının denetiminde Viaport Marina’da üst düzey güvenlik önlemleri alınarak gerçekleşecek fuarda, 2021 yılının en özel tekne tasarımları, 2020’nin son avantajları, ödüllü tasarımlar ve dünya markalarının öne çıkan modelleri sergilenecek.

Türkiye tanıtımı

Tekne üreticilerinin, kasıma kadar Rusya uçuşlarının açılmasını ve Avrupa’nın riskli seyahat ülkeleri listesinden Türkiye’nin çıkarılmasını beklediklerini söyleyen Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, fuarın Türk deniz sektörünün tanıtılması için önemli rol oynayacağını belirtti.

Yılmaz, “Pandemi sosyal yaşantılarda büyük değişiklikler yaptı. İzole yaşam tarzı uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak. Bu süreç tekne sektörünü olumlu yönde etkiledi. Yat siparişlerinde aile tipi dediğimiz 12 - 25 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var. Fuarımıza katılan firmalar da yüzde 25 oranında satış artışı bekliyor” dedi.

65 bin TL’den milyon dolara

Her bütçeye uygun ve boyları 5 - 40 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri buluşturmak için çabalayacaklarını söyleyen Emel Yılmaz, “Toplam değeri 1 milyar TL’yi geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletleri sergileyeceğiz. En ucuz tekne 65 bin TL’den satışa sunulurken milyon dolarlık mega yatlara uzanan bir yelpaze olacak” dedi.