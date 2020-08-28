Koronavirüs salgınında 10 milyon mesaj yanıtladı

Yapay zeka ve NLP destekli INGo; virman, kredi hesaplama ve başvuru gibi finansal işlemleri gerçekleştirebiliyor, müşteriler diledikleri an INGo aracılığıyla canlı desteğe bağlanıp işlemlerine danışmanla devam edebiliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijital bankacılık stratejisini güçlendirerek sürdürme hedefleri doğrultusunda yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerini çeşitlendireceklerini belirtti.



Yapay zeka



Dijital bankacılığı hizmet aracı olmanın ötesinde konumlandırdıklarını söyleyen Gökgöz, “Dijital bankacılığı müşterilerimiz ile ilişkilerimizin derinleşmesi ve müşteri bağlılığının artmasında en önemli güçlerden biri olarak görüyor; veri bilimi, robot teknolojileri ve yapay zekayı odağımıza alıyoruz. Yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo, bu doğrultuda geliştirdiğimiz teknolojilerden biri” dedi.



ING müşterisi olmayanların da yararlanabildiği INGo’ya, devreye alındığı Temmuz 2018’den itibaren toplam 27 milyon mesaj geldi. INGo üzerinden birçok bankacılık işlemleri, yazışma ekranından başka sayfaya yönlendirilmeden yapılabiliyor.