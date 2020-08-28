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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüs salgınında 10 milyon mesaj yanıtladı
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koronavirüs salgınında 10 milyon mesaj yanıtladı

    ING Türkiye, müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak yapabilmesini sağlayan INGo uygulaması, 15 Mart - 15 Ağustos tarihleri arasında 10 milyonu aşkın mesaj aldı

    Koronavirüs salgınında 10 milyon mesaj yanıtladı

    Yapay zeka ve NLP destekli INGo; virman, kredi hesaplama ve başvuru gibi finansal işlemleri gerçekleştirebiliyor, müşteriler diledikleri an INGo aracılığıyla canlı desteğe bağlanıp işlemlerine danışmanla devam edebiliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijital bankacılık stratejisini güçlendirerek sürdürme hedefleri doğrultusunda yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerini çeşitlendireceklerini belirtti.

    Yapay zeka

    Dijital bankacılığı hizmet aracı olmanın ötesinde konumlandırdıklarını söyleyen Gökgöz, “Dijital bankacılığı müşterilerimiz ile ilişkilerimizin derinleşmesi ve müşteri bağlılığının artmasında en önemli güçlerden biri olarak görüyor; veri bilimi, robot teknolojileri ve yapay zekayı odağımıza alıyoruz. Yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo, bu doğrultuda geliştirdiğimiz teknolojilerden biri” dedi.

    ING müşterisi olmayanların da yararlanabildiği INGo’ya, devreye alındığı Temmuz 2018’den itibaren toplam 27 milyon mesaj geldi. INGo üzerinden birçok bankacılık işlemleri, yazışma ekranından başka sayfaya yönlendirilmeden yapılabiliyor.

    Ambulasın içinde öldürüldü Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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