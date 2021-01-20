Kripto paralar son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelirken bu yatırım aracı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar araştırmalarını sürdürüyor. En çok yöneltilen sorular arasında "Kripto para nedir? Kripto paralar nasıl alınır ve nasıl satılır?" geliyor. İşte detaylar...

KRİPTO PARA NEDİR?

Kriptopara, kriptografik protokoller kullanılarak son derece karmaşık kod sistemleriyle şifrelenen bir çeşit dijital para birimidir.

Geçmişi 1980’li yıllara dayanan kriptopara çalışmaları ilk olarak dönemin önde gelen kriptografi uzmanları tarafından ele alınmıştır. Bu alanda ilk araştırma ve geliştirme hamlelerini bilgisayar bilimcisi David Chaum, “ecash” ve “Digicash” projeleriyle gerçekleştirmiştir. 1990’lı yıllarda çalışılan birkaç diğer projenin ardından 2008 senesinde tarih sahnesine “merkezsiz kriptopara” kavramı, ilk olarak Bitcoin ile dahil olmuştur.

Takvimler 31 Ekim 2008’i gösterdiğinde Bitcoin ile ilgili tüm teknik detayların anlatıldığı white paper dokümanı, Satoshi Nakamoto imzasıyla yayımlanmıştır. O tarihten günümüze pek çok ünlü isim, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmiş; hatta bu kişinin bir yapay zeka olabileceği dahi söylenmiştir. Bazıları ise böyle bir sistemin tek bir kişi tarafından tasarlanamayacağını ve Satoshi Nakamoto’nun bir yazılımcı grubu olabileceğini öne sürmüştür. Ancak günümüzde Satoshi’nin kim olduğu halen gizemini korumaktadır.

Kriptopara ile Geleneksel Para Arasında Ne Fark Var?

Kriptopara birimlerini geleneksel bankacılık ve ödeme sistemlerinden ayıran pek çok özellik söz konusudur. Bunların başında merkezsizlik ilkesi gelmektedir. Kriptopara birimleri herhangi bir kişi, ülke, lider veya kuruluş tarafından yönetilmemektedir. Kontrolü hiçbir otorite ve merkezi güç tarafından sağlanmamaktadır. Bu sebeple kriptoparalara yazılım dışı müdahale edilememekte, spekülatif veyahut manipülatif eylemlerde bulunulamamaktadır.

Alışılmış finans sisteminde bireyler birbirlerine para transfer edebilmek için güven bağlayacakları bir aracı kuruma ihtiyaç duyarlar. Bu aracı kurum sahip olduğu teknolojiyle paranın hızlı bir şekilde transfer edilmesini sağlarken güven ortamını tahsis ederek olası problemlerin önüne geçer. Kriptopara birimleriyle transfer yaparken ise aracı bir kuruma ihtiyaç yoktur. Para doğrudan dijital cüzdanlar arasında aktarılır. Bu sürecin gerçekleşmesinde Blockchain adı verilen bir teknolojiden faydalanılır.

KRİPTOPARA NASIL ALINIR?

Kriptopara almak için bilinen en yaygın yöntem kriptopara alım satım platformlarını kullanmaktır. İtibari para birimi yatırarak karşılığında kriptopara elde edebileceğiniz gibi, kriptoparalar arasında da alım ve satım yapılabilmektedir.

Alım satım platformlarının yanı sıra kriptopara sahibi bir arkadaşınızdan kendi cüzdanınıza transfer yapmasını isteyebilirsiniz. Kriptopara birimleri doğrudan cüzdanlar arasında aktarıldığı için bu yolla kısa sürede kriptopara sahibi olmak mümkündür.

Ayrıca madencilik yaparak da kriptopara elde edilebilmektedir. Bu işlem için güçlü bilgisayar donanımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Donanımınız karmaşık matematiksel işlemleri çözer ve karşılığında bir miktar kriptopara ile ödüllendirilirsiniz. Bu yöntem ayrıca ilk kriptopara birimi olan Bitcoin’in de üretilme şeklidir.

Bir ürün ya da hizmet satıyorsanız, ürün ve servislerinizi Bitcoin veya diğer kriptoparalar karşılığında satabilir, bu sayede kriptopara elde edebilirsiniz. Kriptopara kabul eden işletmelerin sayısı arttıkça kriptopara kullanımı da yaygınlaşmaktadır.

EN ÇOK KULLANILAN KRİPTOPARA BİRİMLERİ NELERDİR?

Dünyanın ilk merkezsiz kriptopara birimi Bitcoin, doğduğu günden bu yana açık ara en çok kullanılan kriptopara konumundadır.

Kriptopara endüstrisinin “2.0” versiyonu olarak anılan ve sunduğu teknolojilerle sektörü tüm dünyadaki geliştiricilere açarak inovasyonu sağlayan Ethereum ise ikincilik pozisyonunu korumayı başarmıştır. Akıllı sözleşmeler ve merkezsiz uygulamalar gibi önde gelen protokollerle donatılan ETH ağı, endüstrinin sürekli olarak gelişmesi için gereken altyapının sağlanması adına çok kritik bir rol üstlenmiştir.

Bitcoin ve Ethereum gibi bilindik kriptopara birimlerine göre nispeten daha yeni olan sabit kriptoparalar (stablecoin) ise kriptopara piyasalarında işlem yaparken karşılaşılan pek çok sorunu çözmüştür. Sabit kriptopara birimleri; değeri bir varlığa, fiat paraya veya başka bir kriptoparaya sabitlenmiş kriptopara birimleridir. Örneğin milyarlarca dolarlık piyasa hacimleriyle Tether ve TrueUSD, Dolar’a sabitlenmiş kriptoparalardır.

Aktif ticaret yaparken kriptoparalarını satıp karşılığında başka bir kriptopara veya fiat para elde etmektense yine kriptopara piyasasında işlem gören hareketsiz bir varlığa dönmek isteyen kullanıcılar, sabit kriptoparaları kullanarak bu sorunu aşabilmektedir.

KRİPTOPARA NASIL ÜRETİLİR?

Kriptopara üretimi yaygın olarak madencilik ismi verilen bir süreç sayesinde mümkün olmaktadır. Madenciliğin en temel anlamı, güçlü bir donanım ve ilgili yazılımın çalıştırılmasıyla karmaşık bir dizi matematik işleminin çözülerek karşılığında ödül olarak kriptopara alınmasıdır.

Madenciler kriptopara endüstrisinin bel kemiğidir. Zira yaptıkları işlem endüstrinin yeryüzünde değil, doğrudan yer altındaki Blockchain teknolojisiyle alakalıdır. Madencilerin güçlü donanımlarıyla çözdüğü problemler aslında ağda gerçekleşen tüm işlemlerin onaylanma sürecidir.

KRİPTOPARA NEREDEN ALINIR?

Dünya genelinde kriptopara işlemleri, kriptopara alım satım platformları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra Türk Lirası veya kriptopara yatırarak alım satım yapabilirsiniz..

Kriptopara alacağınız platformu seçerken güvenilirlik, işlem ücretleri, işlem hacmi, sunduğu çiftler ve Türk Lirası’na dönüştürme imkanları gibi detaylara dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir. Bazı platformlar kurumsal ve büyük yatırımcılara avantajlı özellikler sunarken platformların önemli bölümünde bireysel kullanıcılar ön plandadır..

KRİPTOPARA PİYASASI NEDİR?

Kriptopara piyasası, kriptopara alıcı ve satıcılarını buluşturan finansal alandır. 2017’de günlük işlem hacminin 800 milyar Dolar’ın üzerine çıktığı bu alanda kullanıcılar paralarını değerlendirmek için alım satım yapmaktadır.. Başlangıçta çoğunlukla kriptopara madencilerinin yer aldığı piyasaya önce diğer kullanıcılar ve ardından kurumsal yatırımcılar dahil olarak sektörün devasa bir ekosistem halini alması sağlanmıştır.

Kriptopara piyasası her gün milyarlarca dolarlık işlem hacmi bildirmektedir.