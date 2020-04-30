Küçük işletmeler için 5 bin TL’lik can suyu

Metro Türkiye, Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde, Coca-Cola’nın ana partnerliği ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle hayata geçirilen projede, koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak.

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Metro Türkiye olarak ilk adımı 500 işletmeye destek olmak üzere attık ve şimdiden partnerlerimizin desteğiyle 1000 işletmeye destek olacak konuma ulaştık. Hedefimiz; 5000 küçük işletmeye destek olmasını sağlamak” dedi.