Küçük ve çevik öne çıkacak

Bunlardan biri Gürallar Grup. Zira hem cam ambalaj, hem cam mutfak eşyası, hem de turizm alanındalar. Cam ambalaj, markette kavanozda ya da şişede satılan ürünlerle evimize giriyor, dolayısıyla hijyen hassasiyeti en üst düzeyde. Turizm de pandeminin en fazla etkilediği sektör... Yeni normal planlarını Gürallar Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat’a sorduk.

- Pandeminin işinizde yapacağı en önemli değişiklik ne olacak?

Faaliyet alanlarımızın hepsinde ortak olan değişiklik kuşkusuz Sağlık Bakanlığı’mızın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda alınan ve bundan sonraki süreçte de önerilecek olan önlemlerin titizlikle uygulanması olacak. Bunlara ek olarak her faaliyet alanımızda işlerimizin sürekliliğini sağlamak için daha fazla uzaktan çalışma ve dijitalleşmeye yönelmek de diğer bir önemli konu olacak. Turizmde, pandeminin öncelikle müşterilerin tatil anlayışı, tatil tipi ve tesis seçim kriterlerinde değişikliklere sebep olacağını öngörüyoruz. Daha izole yaşam ve tatil anlayışı kısa vadedeki davranış değişiklikleri olacak. Gelecek dönemde turizm sektörü misafirlerine bu ihtiyacı karşılayacak daha fazla çözüm üretmek zorunda kalacak ve turizm tesisleri için müşteri başına düşen yeşil alan, yaşam alanı, plaj alanı ve havuz alanı gibi kavramlar daha ön plana çıkacak kriterler olacak. Gürallar Cam Ambalaj (GCA) ve LAV açısından baktığımızda ise pandeminin genel anlamda tüm risk analizlerinin hayatımıza daha ciddi yer almasını sağladığını söyleyebiliriz. İşimizin sürdürülebilirliği artık her zamankinden daha da önemli olacak.

- Çalışan sayınızda bir değişim oldu mu?

Grup olarak çalışan sayımızda bir azaltmaya gitmedik, gitmeyi de düşünmüyoruz. GCA ve LAV’da çalışan sayılarımız aynı. Turizmde ise tesisleri henüz açamadık fakat açılış öncesi planlanmış personelimizi yüzde 50 doluluğa hizmet edecek kadar bünyemizde bulunduruyoruz. Oluşacak talep trendi, ilave istihdam konusunu şekillendirecek.

- Çalışanlarınızın tümü iş yerine gelerek mi çalışıyor?

Evden yürütebilecekleri işlerde görev yapan çalışanlarımız mart ortasından bu yana evlerinden çalışıyorlar. Üretim, lojistik gibi görevlerdeki mavi yakalı çalışanlarımız ise Sağlık Bakanlığı’mızın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda alınan tedbirlerle birlikte iş yerine geliyorlar.

- İş yerinde sosyal mesafeyi korumak için neler yapıyorsunuz?

Pandemi sürecinde çok erken ve detaylı tedbirler aldık. Daha Türkiye’de yayılma olmadan vardiya düzenlerimizi değiştirdik, mart başında ofislerimize ziyaretçi almayı durdurduk, dışarıdan yemek servisini kaldırdık. Evden çalışma uygulamasını en erken başlatan şirketlerden biri olduk. Tüm işyerlerimizde sosyal mesafe ihlallerini önleyecek her türlü tedbiri aldık. İletişime çok önem veriyoruz, tüm çalışanlarımıza ve ailelerine evde kalmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, hijyen uygulamaları gibi birçok konuda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Evden çalışma uygulamasını 2 ayı aşkın bir süredir başarı ile uyguluyoruz. Haziran ve sonrası için de normale dönüş süreci ile ilgili çalışmalarımızı ve planlarımızı hazırlıyoruz.

- Pandeminin en önemli derslerinden biri hijyen oldu. Ürün güvenliği ve müşterinizi ürününüzün güvenli olduğuna ikna etmek için ne yapıyorsunuz?

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimizde uygulamalarımızı paylaşıyoruz ve aldığımız önlemleri aktarıyoruz. Cam ambalaj üretiminde gıda üretimi hijyen şartlarını sağlıyorduk, bunu da müşterilerimize sertifikalandırıp sunduk. Bu konu bundan sonra daha da hassas ve önemli olacak. Turizmde ise doğruluğu yetkili mercilerce onaylanmış olan pandemi politikası ve prosedür revizyonlarımızı, Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı sertifikasyon programıyla belgelendireceğiz.

- Sektörünüzde kar marjları pandemiden önce nasıldı? Bir değişim olmasını bekliyor musunuz?

GCA’da kar marjları ambalaj sektörü ortalamasındaydı, ancak yeni dönemde ortaya çıkan ilave hassasiyetler, ulusal ve global finans koşulları nedeniyle maliyetlerimizde artış bekliyoruz. LAV’da ise kapasite kullanım oranları tüm sektörlerde düştüğü için üretim maliyetleri minimum yüzde 15 arttı.

- Pandeminin ardından sektörünüzde birleşme ve satın almaların artmasını bekliyor musunuz? Size gelen teklifler var mı? Siz başka şirketlere teklif götürecek misiniz?

Pandeminin iş hayatında daha küçük ve çevik iş yapılarını öne çıkartmasını bekliyorum, bu nedenle özellikle turizm dışında faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde bu tür birleşme ve satın almalar öngörmüyorum. Turizmde ise pandemi süreci ve sonrasında hem konaklama tesisleri hem tur operatörlerini ekonomik baskı bekliyor. Bu süreçte kırılmalar ve el değiştirmelerin olması kaçınılmaz. Biz bu süreci mevcut konumumuzu koruyarak ve kriz sonrası dönemi iyi planlamak ve bu dönemi fırsata çevirecek iş modellerini geliştirerek geçirmeye çalışıyoruz.