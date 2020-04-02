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    HaberlerEkonomi Haberleri Kur'an kursu öÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±, ek ders ücretleri yatacak mÄ±? Bakan Albayrak paylaÅŸtÄ±!
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    02.04.2020 - 12:39 |

    Kur'an kursu öÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±, ek ders ücretleri yatacak mÄ±? Bakan Albayrak paylaÅŸtÄ±!

    Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri ek ders Ã¼cretleri ile ilgili Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'tan geldi. DÃ¼n Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmenlerin ek ders Ã¼creti ile ilgili bir aÃ§Ä±klama gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti. Peki Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±? Ek ders Ã¼cretleri Ã¶denecek mi?

    Kur'an kursu öÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±, ek ders ücretleri yatacak mÄ±? Bakan Albayrak paylaÅŸtÄ±!

    Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±? sorusunun yanÄ±tÄ± gÃ¼ndemde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Merak edilen konu ile ilgili aÃ§Ä±klamayÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Peki Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±?

    Â KUR'AN KURSU Ã–ÄžRETÄ°CÄ°LERÄ° MAAÅž ALACAK MI?

    Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

    "SÃ¼reÃ§te maÄŸduriyet yaÅŸayan ya da belirsizliÄŸe dÃ¼ÅŸen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini yerine getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.

    Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticilerinin de ek ders Ã¼creti Ã¶demelerini bu sÃ¼reÃ§ boyunca yapmaya devam edeceÄŸiz. #BizBizeYeterizTÃ¼rkiyem
    #BirlikteBaÅŸaracaÄŸÄ±z"

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    Kuran kursu Ã¶ÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±, ek ders Ã¼cretleri yatacak mÄ± Bakan Albayrak paylaÅŸtÄ±

    ÃœCRETLÄ° Ã–ÄžRETMEN MAAÅžI YATACAK MI?

    Bakan Albayrak ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi:

    "Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± ile Covid-19 salgÄ±nÄ±nda etkilenen meslek gruplarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.

    Ãœcretli Ã¶ÄŸretmenlerimizin ve usta Ã¶ÄŸreticilerimizin ek ders Ã¼creti Ã¶demelerini de bu sÃ¼reÃ§ boyunca yapmaya devam edeceÄŸiz."

      Esenyurt'ta ikinci gün! 'Sosyal mesafe' kuralÄ±na yine uyulmadÄ±Ä°stanbul Esenyurt'ta PTT ÅŸubesi önünde oluÅŸan yoÄŸunlukta vatandaÅŸlar 'sosyal mesafe' kuralÄ±na yine uymadÄ±. Polis ve zabÄ±ta ekipleri vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
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