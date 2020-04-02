Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±? sorusunun yanÄ±tÄ± gÃ¼ndemde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Merak edilen konu ile ilgili aÃ§Ä±klamayÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Peki Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri maaÅŸ alacak mÄ±?

Â KUR'AN KURSU Ã–ÄžRETÄ°CÄ°LERÄ° MAAÅž ALACAK MI?

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

"SÃ¼reÃ§te maÄŸduriyet yaÅŸayan ya da belirsizliÄŸe dÃ¼ÅŸen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini yerine getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.

Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticilerinin de ek ders Ã¼creti Ã¶demelerini bu sÃ¼reÃ§ boyunca yapmaya devam edeceÄŸiz. #BizBizeYeterizTÃ¼rkiyem

#BirlikteBaÅŸaracaÄŸÄ±z"

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ÃœCRETLÄ° Ã–ÄžRETMEN MAAÅžI YATACAK MI?

Bakan Albayrak ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi:

"Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± ile Covid-19 salgÄ±nÄ±nda etkilenen meslek gruplarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.

Ãœcretli Ã¶ÄŸretmenlerimizin ve usta Ã¶ÄŸreticilerimizin ek ders Ã¼creti Ã¶demelerini de bu sÃ¼reÃ§ boyunca yapmaya devam edeceÄŸiz."