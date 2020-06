Kurşun Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Kurşun elementinin atom numarası 82’dir. Rengi ise mavi ve gümüş karışımına benzemektedir. Kaynama sıcaklığı ise oldukça yüksektir ve 1740 derecedir. Kurşun genel olarak tek başına kullanıma sunulmamaktadır. Bunun yerine mümkün olan diğer madenler ile kullanılması her zaman tercih edilmektedir.



Kurşun Özellikleri



Doğada tek başına rastlanması çok zor olan kurşunun kolay şekillenebilme özelliği bulunmaktadır. Kurşun elementi korozyona karşı oldukça dayanıklı olması ile bilinir fakat elektrik iletkenliği korozyona karşı olan direncinden iyi değildir. Bu nedenle elektrik alanında kurşun pek tercih edilmemektedir.



Kurşunun en belirgin diğer bir özelliği ise doğada çok fazla bulunmasından dolayı ekonomik olarak kullanıcıları zorlamamasıdır. Bu nedenle endüstriyel olarak uygun işlerde kurşun çok faza tercih edilmektedir. Ayrıca ekonomik olarak avantajlı olmasının yanında kullanım ömrü olması sebebi ile kullanıcılarına büyük fayda sağlamaktadır.



Kurşun elementi asitlere ve özellikle sülfürik aside karşı çok dayanıklıdır. Neredeyse hiç etkilenmemektedir ve yapısı bozulmamaktadır. Aynı şekilde sudan da etkilenmeyen kurşun kalsiyum ile birleştirilmesi halinde oldukça sağlam ve dayanıklı bir form almaktadır.



Kurşun Hangi Alanlarda Kullanılır?



Kurşunun hem ekonomik olması hem de uzun ömürlü olması her alanda tercih edilmeye çalışılması sonucunu doğurmaktadır. İnşaat alanında ses yalıtımlarında kurşun elementi tercih edilmektedir. Sesin yanında titreşimi absorbe etmesi ile de bilinmektedir. Bununla birlikte boru yapımlarında da kurşun elementi tercih edilmektedir. Genel olarak kurşunun kullanım alanlarını yazmak ile bitmeyebilir. Gerçekten çok geniş bir kullanım hacmi bulunmaktadır.



İnsanlara ve hayvanlara zarar verebilme özelliği olmasına rağmen birçok endüstriyel alanda kurşundan vazgeçilmemektedir. Kurşunun diğer bir kullanım alanından bahsedilecek olursa, silah üretimi örnek olarak verilebilir. Silah üretimlerinde de bir numaralı element kurşundur. Kurşunun yararlı olarak iş yaptığı yerlerden biri de nükleer enerji santralleridir. Buralarda radyasyonu engellemesi için kullanılmaktadır.