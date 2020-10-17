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    HaberlerEkonomi Haberleri Libya’da yarım kalan projeler sonuçlanacak
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    17.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Libya’da yarım kalan projeler sonuçlanacak

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı’nın 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

    Libya’da yarım kalan projeler sonuçlanacak

    Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

    “Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya’nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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