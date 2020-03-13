Makarnada sanal şişkinlik oldu

Yeni tip koronavirüs teşhisi konulan ilk hastanın açıklanmasıyla birlikte telaşa kapılanlar marketlerin yolunu tutup özellikle gıda ve temizlik reyonlarını boşalttı. En çok makarna, un, bitkisel yağ ve salça tüketildi. Ardından çay, şeker ve tuz geliyor. Su reyonları ise sık sık boşaldığı için eldeki stoklarla yeniden dolduruluyor. Bu süreçte tüketiciler online satış kanalları üzerinden satılan ürünlerle ilgili fahiş fiyat etiketlerini de paylaşarak tepki gösterdi. Bu kapsamda telaşın yoğun olduğu saatlerde dolaştığımız 5 ayrı markette de makarna, un, yağ, salça fiyatlarında herhangi bir değişiklik görülmedi.



Fahiş fiyat hareketlerinin nedeni ise toptancı marketlerden aldıkları ürünleri online satış kanallarını kullanarak satmak isteyenler oldu. Bu fiyat hareketlerine tepki gösteren makarnacılar, bir ay önceki ve dünkü faturalarını, market satış fiyatlarının görüntüsünü göndererek fiyatta hiçbir değişiklik olmadığını paylaştı.











Fiyatı 3.05 lira



Nuh’un Ankara Makarna Genel Müdürü Nihat Uysallı, yaşananları şaşkınlıkla takip ettiklerini belirterek, makarna fiyatlarında ne son 1.5 aydır, ne de dün bir değişiklik olduğunu söyledi. En son fiyat artışının undan kaynaklı olarak 2 ay önce yaşandığını belirten Uysallı, “Fiyat markette 3.05 liradır. İsteyen tüketicilere faturalarımızı da gösterebiliriz. Hem de 50 bin noktanın. Tamamen tüketicinin panik halinden yararlanmak isteyenlerin online kanallardan yaptıkları fırsatçılıktan bahsediyoruz. Kimsenin ‘makarnacılar zam yaptı’ ya da ‘markette makarna fiyatı arttı’ demesi mümkün değil. Aklımızda, niyetimizde zam yok. Çünkü haziranda buğday sezonu başlıyor zaten ürün bollaşacak” dedi.



İhracat yapmayacak



Uysallı ayrıca, firma olarak iç piyasadaki en büyük üretici olduklarını hatırlatırken, önceki gün itibariyle ihracat kanallarını durdurarak tüm ürünü iç piyasaya sunacaklarını söyledi.



‘2-3 günde görülür’



Tüketicinin telaşla akın ettiği marketlerde makarna rafları her seferinde yenilenmesine rağmen yine de yüksek oranda makarna alımı devam ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı Türkiye hem kendini, hem de dünya tüketiminin çoğunu beslerken üreticiler de tüketiciye paniğe kapılmamalarını öneriyor.



Aynı zamanda Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı olan Uysallı, “Tüketicimiz sakin olursa ilerleyen 2-3 gün içinde marketlerde, raflarda, ürün tedariğinde hiçbir sorun olmadığını görecek ve zaten kendisi sorun olmadığı konusunda ikna olacaktır” dedi.



‘Buğday buhar olsa üç ay yeter’

Nihat Uysallı, her şey tükense bile makarnacıların üç ay kesintisiz üretim yapabilecek buğday stoğuna sahip olduğunu vurgularken, “Uncular da, biz de Türkiye’de yarın buğday buharlaşsa bile üç ay boyunca piyasaya bakabilecek ürünümüz var. Haziranda ise yeni buğday sezonu başlıyor” dedi



‘Fiyata bizim siteden bakın’

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, ilk refleksle tüketicinin temel gıda ürünlerine almaya gittiğini anlatırken, Ramazan ayının da yaklaştığı bu süreçte zaten stokların dolu tutulduğunu söyledi. Külahçıoğlu, “Mevcut üretimi iki katına çıkaracak, ihracata göndermeden iç piyasaya verecek gücümüz var. Kimse telaş etmesin. Fiyat olarak sosyal medyaya yansıyanlar sektörün fiyatlaması değil, fırsatçıların yaptığı bize mal edilmesin. Tüketicimiz normal tüketim alışkanlıklarına dönebilir. Eğer istenirse bizlerin e-ticaret siteleri üzerinden güncel raf fiyatından alabilirler” dedi.



Unda lideriz



Un sanayicileri de ürün tedariğinde Türkiye’nin sıkıntı yaşayacak son ülkelerden olduğunu belirtiyor. 7 yıldır dünyanın un ihracatı şampiyonu olan Türkiye, bu anlamda da gerekli ürünün fazlasına sahip.



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Fahiş fiyat artışlarıyla karşılaştığınızda Ticaret Bakanlığı’nın ‘HFA-Bildirim’ uygulamasını telefonunuza indirerek, ‘Alo 175’ hattını arayarak ya da CİMER’e başvuru yaparak bu durumu bildirebilirsiniz.