Mali Müşavir Nasıl Olunur? Serbest Ve Yeminli Mali Müşavir Olma Şartları

Müşavir, genel olarak görevleri içerisinde katma değer beyannamesi, muhtasar beyannamesi hazırlamak ve beyannameler için gerekli olan tahakkuk fişlerini almak, alınan fişleri firmaya ödetmek, geçici bir gelir beyannamesi oluşturmak vb. olan ve bu tür işleri belirli bir iş yerinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiren meslek grubuna Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denmektedir.



Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı olan bölümlerden ya da emsal bölümlerden mezun olan adaylar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavını başarıyla tamamladıktan sonrasında 3 sene kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ya da Yeminli Mali Müşavirlerin yanında staj eğitimi görmeleri gerekmektedir.



Yüksek Lisans mezunu olan kişiler için staj süresi 2 yıldır. Stajın sonunda yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınava girebilmek ve geçmek için toplamda 2 yılları vardır. Sınavı başarı ile tamamlayan kişiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını kazanırlar.



Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?



Genellikle işletmelerin muhasebe sistemini kuran ve geliştiren, belgelere dayanarak tahlil, inceleme ve denetim yapan, onay veren kişilere de Yeminli Mali Müşavir denmektedir. Yeminli Mali Müşavirlerin onamasının gerektiği konular içerisinde yeniden değerleme ve değer artış fonlarının anaparaya eklenmesi bulunmaktadır.



YMM olmak isteyen SMMM'ler en az 10 sene SMMM olarak iş yapmış olmaları gerekmektedir. Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavı başarı ile sonuçlandıran Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ruhsatı alarak YMM olurlar. Yeminli Mali Müşavirlerin mesleklerini icra etmeleri için Asliye Ticaret Mahkemesine yemin olarak geçerliliği olan yazılı bir metin verir ve bu işlemden sonra meslek hayatlarına başlayabilirler.



YMM ile SMM Arasındaki Farklar



- Mali Müşavirlik meslek grupları içerisinde en yüksek nokta Yeminli Mali Müşavirliktir.

- Defter tutmak ve finansal raporlar hazırlamak SMMM'lerin görevidir. YMM'lerden sadece danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

- YMM'ler yaptıkları işlemlerde noter onayına tabi tutulur. Bu sebeple olası hatalar YMM'lerin sorumluluğudur. Meslekleri dışında kendilerine de soruşturma açılabilmektedir. Ciddi vakalar olduğu durumlarda tutuklanma bile söz konusudur.

- YMM'lerin gelir skalası SMMM'lere oranla daha yüksektir.