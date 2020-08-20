20.08.2020 - 16:30 |
Manganez madeni satışa çıkarıldı! İşte başvuru şartları...
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı 1.717 ton manganez madenini satışa çıkarıldı. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, stok halde bulunan toplam 1.717 ton manganez madenini iki parti şeklinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma suretiyle satacak.
İhaleler, 1 Eylül 2020 tarihinde İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. İhalelere ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.