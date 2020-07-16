Markalı konutların stok erime hızında rekor var

Önceki gün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı konut satış verilerine göre, kamu bankalarının düşük maliyetli kredi desteği ile Emlak Konut GYO’nun kampanyasıyla konut satışlarında şimdiye kadarki en yüksek haziran ayı satışı yaşanmış; bugüne kadar yapılan en yüksek banka kredili satışlara ulaşılmıştı.

Yarı yarıya

Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11.96 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında stok erime hızı yüzde 3.79 oranında gerçekleşmişti. Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49.92’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50.08’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayında ise satışların yüzde 28.85’i bitmiş, yüzde 71.15’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

‘Kredili satış sürecek’

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, banka kredisi kullanımının bir önceki aya göre 30 puan arttığını görüyoruz.

Mayıs ayında 3.79 seviyesinde gerçekleşen stok erime hızının haziranda çok hızlı bir şekilde 11.96 seviyesine yükselmesi ise beklemede olan konut alıcıları için faiz oranının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut stokunun erime hızındaki bu artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredileri çok etkili oldu. Düşük faiz oranının devam etmesiyle önümüzdeki aylarda özellikle kredili konut satışlarındaki hareketlilik sürecektir” dedi.

Peşin alım da arttı

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.43 oranında, 2+1 konut tipinde yüzde 0.36 oranında, 3+1 konut tipinde yüzde 0.15 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.18 oranında nominal artış yaşandı.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, haziran ayında peşinat kullanım oranı yüzde 32.50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 47.03 ve senet kullanım oranı yüzde 20.47 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 27.63, banka kredisi kullanımı yüzde 17.03, senet kullanımı yüzde 55.34 olmuştu.