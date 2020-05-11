Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, hangi günler ödenecek?

Emekli maaşları ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı'na yaklaşırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki emekli maaşları ne zaman ödenecek,memur emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.