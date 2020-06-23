Mermer Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Metamorfizma olayları sonucunda oluşan Mermer, kalker ile dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesi üzerinden hayat bulmaktadır. Dünya çapında kullanım açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin farklı yerlerinde de çıkarılan ve yoğun şekilde kullanılan önemli bir maden olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün.



Mermer Özellikleri



Mermer genel olarak beyaz ve kırmızı bir renge sahip önemli bir madendir. Ancak yabancı maddelerin araya girmesi ile sarı, pembe, mavimtırak, esmerimsi ya da siyah gibi farklı renkler üzerinden şekil alabilmektedir. Özellikle mikroskop ile incelendiği zaman birbirine güçlü biçimde kenetlenmiş olan ‘kalsit kristalleri’ üzerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bileşim açısından ise %90-98 CaCO3 (Kalsiyum karbonat) üzerinden oluştuğu görülmektedir. Aynı zamanda düşük olan MgCO3 (Magnezyum karbonat) içerdiği biliniyor.



Özellikle endüstriyel açıdan bakıldığında kesilip parlatılma özelliğine sahip her taş mermer şeklinde anılmaktadır. Cilalanması, bloke edilmesi, rahatça kesilip şekil alması gibi unsurlar söz konusu olduğunda, mermer ismi ile alınması konusunda yeterli gelmektedir. Bu doğrultuda magmadan türemiş olan birçok farklı kayaç örneği de mermer olarak geçmektedir. Böylece oldukça farklı sayıda kayaçtan bahsetmek mümkün iken, Türkiye'de en çok bulunan madenler arasında yer aldığı söylenebilir.



Mermer Hangi Alanlarda Kullanılır?



Kullanım alanı açısından Mermer en geniş yelpazeye sahip Madenler arasında yer almaktadır.



- İnşaat sektörü,

- Dekorasyon,

- Süs eşyası,

- Heykelcilik,

- Mezar taşı yapımı,

- Binanın iç ve dış cephe döşemesinde merdivenler,

- Mutfak ve banyolar,

- Şömine,

- Farklı renkleri üzerinden sanatsal alanlar,



Bu gibi daha birçok farklı alanda özel biçimde kesilerek şekil aldırılmak suretiyle parlatılarak uzun yıllar kullanılmaktadır. Aynı zamanda granit döşeme açısından Otobüs terminalleri, havaalanları, metrolar ve ticaret merkezleri ile gökdelenlerin yapımı konusunda da oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Doğal yeraltı kaynağı olarak Türkiye'de oldukça fazla bulunan madenler arasında yer aldığını dile getirmek mümkün.