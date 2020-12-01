Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 zam oranları belli oldu! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 zam oranları belli oldu. Yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen ve yılda iki taksit halinde ödenen MTV'ye yeni yıldan itibaren yapılacak olan zam oranı da açıklandı. Buna göre 2021 yılında MTV'ye 9,11 oranında zam yapılacak. Peki Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Her yıl sonunda Yeniden Değerlendirme Oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Resmi Gazete'de yayımlandı ve belirlendi. Buna göre 2021 yılıdna Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı 9,11 olarak belirlendi. Peki Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 MTV zam oranları...
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira