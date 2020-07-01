MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır 2020? MTV 2.taksit ödemesi kredi kartıyla yapılabiliyor mu?
MTV taksidi ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Vatandaşlar ise MTV hesaplama ve ödemesinin nasıl yapılacağı , kredi kartı ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorularına cevap arıyorlar. İşte MTV hesaplama ve ödeme ile ilgili ayrıntılar...
2020 MTV 2.taksit ödemeleri bugün başladı.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2.taksit ödemleri için son gün ise 31 Temmuz 2020 olarak belirlendi. MTV taksit ödemleri kredi kartları ile gerçekleştirilebilecek. MTV hesaplama ile ilgili detaylar ise gündemd eyer alıyor. Peki 2020 MTV hesaplması ve ödemesi nasıl yapılacak?
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
MTV ÖDEMELERİ KREDİ KARTI İLE YAPILABİLECEK Mİ?
Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.
2020 MTV TUTARLARI…
01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc-964 lira
1301-1600 cc-1678 lira
1601-1800 cc-2964 lira
1801-2000 cc-4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)
0-1300 cc-672 lira
1301-1600 cc-1258 lira
1601-1800 cc-2316 lira
1801-2000 cc-3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)
0-1300 cc-376 lira
1301-1600 cc-730 lira
1601-1800 cc-1364 lira
1801-2000 cc-2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
1156 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
1678 lira
Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
1846 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2014 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
3260 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
3557 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
5136 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
5603 lira
MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?
Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.