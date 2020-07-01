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    01.07.2020 - 13:04 |

    MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır 2020? MTV 2.taksit ödemesi kredi kartıyla yapılabiliyor mu?

    MTV taksidi ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Vatandaşlar ise MTV hesaplama ve ödemesinin nasıl yapılacağı , kredi kartı ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorularına cevap arıyorlar. İşte MTV hesaplama ve ödeme ile ilgili ayrıntılar...

    MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır 2020? MTV 2.taksit ödemesi kredi kartıyla yapılabiliyor mu?

    2020 MTV 2.taksit ödemeleri bugün başladı.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2.taksit ödemleri için son gün ise 31 Temmuz 2020 olarak belirlendi. MTV taksit ödemleri kredi kartları ile gerçekleştirilebilecek. MTV hesaplama ile ilgili detaylar ise gündemd eyer alıyor. Peki 2020 MTV hesaplması ve ödemesi nasıl yapılacak?

    MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    MTV ÖDEMELERİ KREDİ KARTI İLE YAPILABİLECEK Mİ?

    Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

    2020 MTV TUTARLARI…

    01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc-964 lira

    1301-1600 cc-1678 lira

    1601-1800 cc-2964 lira

    1801-2000 cc-4670 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

    0-1300 cc-672 lira

    1301-1600 cc-1258 lira

    1601-1800 cc-2316 lira

    1801-2000 cc-3596 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

    0-1300 cc-376 lira

    1301-1600 cc-730 lira

    1601-1800 cc-1364 lira

    1801-2000 cc-2114 lira

    01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    964 lira

    Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

    1059 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    1156 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    1678 lira

    Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

    1846 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2014 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    3260 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    3557 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    5136 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    5603 lira

    MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

    Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

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