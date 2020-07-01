MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır 2020? MTV 2.taksit ödemesi kredi kartıyla yapılabiliyor mu?

2020 MTV 2.taksit ödemeleri bugün başladı.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2.taksit ödemleri için son gün ise 31 Temmuz 2020 olarak belirlendi. MTV taksit ödemleri kredi kartları ile gerçekleştirilebilecek. MTV hesaplama ile ilgili detaylar ise gündemd eyer alıyor. Peki 2020 MTV hesaplması ve ödemesi nasıl yapılacak?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MTV ÖDEMELERİ KREDİ KARTI İLE YAPILABİLECEK Mİ?

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

2020 MTV TUTARLARI…

01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc-964 lira

1301-1600 cc-1678 lira

1601-1800 cc-2964 lira

1801-2000 cc-4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

0-1300 cc-672 lira

1301-1600 cc-1258 lira

1601-1800 cc-2316 lira

1801-2000 cc-3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

0-1300 cc-376 lira

1301-1600 cc-730 lira

1601-1800 cc-1364 lira

1801-2000 cc-2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

1156 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

1678 lira

Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

1846 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2014 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

3260 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

3557 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

5136 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

5603 lira

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.