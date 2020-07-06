MTV ödemeleri başladı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte son ödeme tarihi...

MTV ödemeleri Temmuz ayının gelmesi ile birlikte başladı. Milyonlarca araç sahibi şimdilerde Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir sorusuna yanıt aramayı başladı. Yıl içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksidi Ocak ayı içerisinde ikinci taksit ise Temmuz ayı içerisinde ödeniyot. Aracın model yılı ve motor hacmine göre belirlenen MTV tutarları yıl başında açıklanıyor. Peki MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

1 Temmuz tarihinde başlayan MTV vergisi 31 Temmuz tarihine kadar ödenebilecek.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

MTV ÖDEME NE ZAMAN ? MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri yılda iki kez olarak uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemeleri elektronik ortamda ödenebiliyor. MTV ödemelerini e-Devlet aracılığıyla ya da GİB internet sitesi üzerinden sorgulama ve ödemeniz mümkün.

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