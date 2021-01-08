Nef’in New York satışı 21 Ocak’ta başlıyor

Nef’in, New Yorklu geliştiricilerden Avdoo & Partners ortaklığında gerçekleşen New York projesi ‘Saint Marks Place’ 21 Ocak’ta satışa çıkıyor. Brooklyn 4. Cadde üzerinde 100 rezidanstan oluşan proje, 12 katlı olarak hayata geçirilirken, kaba inşaatı da tamamlandı. Proje teslimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor. Projede fiyatlar 595 bin dolardan başlıyor ve yüzde 10 peşinat ile kalan ödemeyi teslimde yapma fırsatı sunuluyor. 210 milyon dolar proje büyüklüğüne sahip proje, Nef’in patentli ‘Foldhome’ konseptini de içeriyor.



Online sattı



2020’yi teslim yılı ilan eden Nef, 1 milyar 52 milyon lira satış cirosu elde ettiğini açıklarken cironun yüzde 23’ünün ise Nef online üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Basın toplantısında yeni dönemde Bodrum’da Yalıkavak ve Gölköy’ün ardından üçüncü proje olarak Hebil koyunda Nef Reserve Hebil’i devreye alan alacaklarını açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur şöyle konuştu:



“Yine İstanbul’da Nef Reserve Kandilli projesinde ‘Koru Blokları’nı yakında satışa çıkacağız. Kazakistan’daki Nef Uptown projesinin ilk etabı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek. 2021 yılında Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler teslim edilecek. Yeni Nef arsa projeleri satışa çıkacak.”



2020’deki teslim süreçlerine ilişkin bilgi veren Timur, “Son 6 ayda tapusuyla beraber teslim ettiğimiz konut sayısı 1.817 olarak gerçekleşti. Son 6 ay içerisinde Nef Çekmeköy Çamlıtepe’de 496 konut ve mağaza, Nef Sancaktepe’de 453 konut ve mağaza, İnistanbul Konsept’te 599 konut ve mağaza, Nef Bahçelievler’de 298 konuttan oluşan 1. etap, Nef Reserve Yalıkavak’ta da 152 villa ve rezidanstan oluşan ilk etabın teslimleri gerçekleşti” diye konuştu.