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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    14.05.2020 - 16:51 |

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalışla 23.049,06 puandan işlem gördü.

    New York borsası düşüşle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.791,12 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 düşüşle 8.788,04 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin edişeler etkili oldu. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olarak kaydedildi. Böylece, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

    Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, ekonomik görünüme yönelik belirsizliklerle aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ve ekonomik toparlanmanın zaman alacağını ifade etmişti.

    Corona virüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdilerJaponya'da yapılan bir 'siyah ışık;' deneyi koronavirüsün (Covid-19) yayılımının ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne sererken,ilk deneme bir restoranda gerçekleştirildi.
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