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    HaberlerEkonomi Haberleri Nielsen Türkiye’de Onur Yüksel’e yeni görev
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    25.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nielsen Türkiye’de Onur Yüksel’e yeni görev

    Nielsen Türkiye’de perakende hizmetleri direktörlüğü görevine Onur Yüksel getirildi. Onur Yüksel, Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak atanmadan önce Nielsen Dubai merkez olmak üzere Afrika ve Orta Doğu pazarlarında Nielsen Perakendeci Hizmetleri bölümüne liderlik etti.

    Nielsen Türkiye’de Onur Yüksel’e yeni görev

    Bu sorumluluğu çerçevesinde perakendecilerin, piyasa koşullarına en iyi şekilde nasıl adapte olabilecekleri konusunda rehberlik gerçekleştirdi. Perakende sektöründe uzun yıllardır çalışmakta olan Onur Yüksel, hem perakende hem de IT ve teknoloji deneyimine sahip bulunuyor.

    Yüksel, Nielsen Dubai ofisinde çalışmaya başlamadan önce de Nielsen Türkiye Operasyon ve Perakende Hizmetleri departmanlarında değişik görevlerde bulundu. Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’dan Sorumlu Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak Onur Yüksel’i atamaktan mutluluk duyduğunu iletti.

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