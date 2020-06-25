Nielsen Türkiye’de Onur Yüksel’e yeni görev

Bu sorumluluğu çerçevesinde perakendecilerin, piyasa koşullarına en iyi şekilde nasıl adapte olabilecekleri konusunda rehberlik gerçekleştirdi. Perakende sektöründe uzun yıllardır çalışmakta olan Onur Yüksel, hem perakende hem de IT ve teknoloji deneyimine sahip bulunuyor.



Yüksel, Nielsen Dubai ofisinde çalışmaya başlamadan önce de Nielsen Türkiye Operasyon ve Perakende Hizmetleri departmanlarında değişik görevlerde bulundu. Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’dan Sorumlu Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak Onur Yüksel’i atamaktan mutluluk duyduğunu iletti.



