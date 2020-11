On Numara sonuçları belli oldu! 20 Kasım On Numara sonuç sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 20 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye 203 bin 110 TL. 20 Kasım On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

20 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!