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20.11.2020 - 20:23 |

On Numara sonuçları belli oldu! 20 Kasım On Numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 20 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye 203 bin 110 TL. İşte 20 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları belli oldu! 20 Kasım On Numara sonuç sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 20 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye 203 bin 110 TL. 20 Kasım On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

20 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. 

On Numara sonuçları belli oldu 20 Kasım On Numara sonuç sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

D-100 karayolunda sığırcık ölümleriSakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa o anlattı anlattı.
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