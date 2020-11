On Numara sonuçları belli oldu! 9 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da bu akşam çekiliş gerçekleşti. 9 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi 3 kişi bildi. Son çekilişte düşen numaralar ise şöyle: 7-10-19-24-27-32-39-44-45-46-48-49-52-54-55-62-63-72-73-74-76-79

BÜYÜK İKRAMİYEYİ 3 KİŞİ BİLDİ



9 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi 3 kişi bildi ve 148 bin 695 lira 85 kuruş kazandı. 5 bilen 32 kişi ise 4 bin 257 lira 95 kuruşun sahibi oldular.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde saat 20.00'de canlı yayınlandı.