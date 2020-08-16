OneAgent Türkiye’de Terfi ile anlaşma yaptı

Global markalara hizmet üreten dünyanın en büyük işveren markası ağı OneAgent, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Polonya, Kanada, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Japonya, Çin, Kore, Yeni Zellanda, Avustralya gibi 50’den fazla ülkede temsil ediliyor. IKEA, İntel, Allianz, Viacom, Unilever, Sodexho, Danone, Hudson, Procter & Gamble, Porche, Roche gibi markalara hizmet veren işveren markası iletişim ajanslarını çatısı altında bulunduruyor.



Terfi Ajans Başkanı Mehmet Onur, OneAgent networküne katılmalarının Türkiye’de sunulan hizmet standardının Avrupa normlarında olduğuna dair onay niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Pandemi ile birlikte değişen iş anlayışları ve çalışan psikolojisindeki erozyonlar yeni bir dönemi önümüze getirdi. Şirketlerin insan kaynakları kavramına bakışları Avrupa’da kısa süre içinde hızla değişmek zorunda kaldı. Şirketler çalışanlarının eski verimlilik seviyelerine yeniden ulaşmak ve yeni çalışma düzeninde yeni iletişim stratejileri geliştirmek için işveren markası yatırımlarını artırdı. Avrupa ülkelerinde başlayan bu büyük değişim Türkiye’de de yaşanıyor. OneAgent, uzun süredir süren görüşmeler sonucunda uluslararası standartlarının tümünü karşıladığımızı onaylayarak Türkiye’de bizimle birlikte yürümek istedi.”