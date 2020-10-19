Online Çılgın Sayısal Loto oyna | 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak?

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto için büyük çekiliş bu akşam yapılacak. Devreden büyük ikramiyenin 71 milyon 850 bin 896 TL olduğu Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı.

19 EKİM ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın üç günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık bayilerden oynanabildiği gibi online platformda da oynanıyor. Millipiyangoonline.com'da online olarak oynanbilen Çılgın Sayısal Loto bu akşam 21.00'e kadar oynama şansı var.

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