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    21.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Otellerde temassız kahvaltı dönemi

    Hilton İstanbul Bomonti, iş toplantılarını açık havaya taşımak isteyenler için yeni kahvaltı servisi Business Breakfast’ı hayata geçiriyor.

    Otellerde temassız kahvaltı dönemi

    1 Temmuz’dan itibaren hafta içi her gün 08.30-11.00 saatleri arasında, Hilton İstanbul Bomonti’nin Grand LobbyTerrace alanında servis edilecek olan Business Breakfast, hijyen standartlarını üst seviyeye taşıyan Bento Box kutularında temassız olarak sunulacak. Sıcak ve soğuk yiyecekler için ayrı ayrı tabaklarda sunulacak olan Business Breakfast, şefin seçimiyle mevsimine göre en lezzetli ürünlerle günlük olarak güncellenecek. Ekmekler ve diğer unlu mamuller ise kişiye özel kağıt poşetlerde servis edilecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun, ferah ve geniş oturma alanları var.

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