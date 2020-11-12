2020 Ã¼retim sezonunda buÄŸday ekim alanÄ±nÄ±n 68,5 milyon dekardan, 75 milyon dekara Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.Â SalgÄ±n dÃ¶neminde gÃ¼ndeme gelen ithalat ve ihracat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle dÃ¼nya genelinde ortaya Ã§Ä±kan gÄ±da gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesi, buÄŸdayÄ± en Ã¶nemli gÄ±da maddesi haline getirdi.

DÃ¼nya ile birlikte TÃ¼rkiye'de de buÄŸday fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi, Ã¼reticinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.YÃ¼kselen piyasa fiyatlarÄ±yla beraber, buÄŸdaya yÃ¶nelik tarÄ±msal destekleme miktarlarÄ±nÄ±n da artmasÄ±, Ã§iftÃ§inin yeni sezon iÃ§in ekim tercihini buÄŸdaydan yana kullanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

UluslararasÄ± Hububat Konseyi, 2020/2021 sezonu buÄŸday tahminini, temmuz ayÄ±na gÃ¶re 1 milyon ton artÄ±rarak, 763 milyon ton olarak revize etti.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) ise 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n birinci tahmininde, buÄŸday Ã¼retiminin 2019 sezonuna gÃ¶re yÃ¼zde 7,9'luk artÄ±ÅŸla 20,5 milyon tona ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼.

"GÄ±da gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli"

SelÃ§uk Ãœniversitesi Ziraat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÃ¼leyman Soylu, AA muhabirine, buÄŸdayÄ±n, dÃ¼nyada en Ã¶nemli gÄ±da Ã¼rÃ¼nÃ¼ haline gelmesi nedeniyle kÃ¼resel piyasa fiyatlarÄ±nÄ±n sÃ¼rekli artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini anlattÄ±. DÃ¼nya gÄ±da sisteminde yaÅŸanabilecek krizlere dikkati Ã§eken Soylu, "SalgÄ±n sÃ¼reci devam ederse, buÄŸday ithal etme konusunda ciddi sorunlar ortaya Ã§Ä±kabilir. Bu da Ã¼lkemizde buÄŸdayÄ±n ekim alanÄ±nÄ± ve Ã¼retimini gÃ¼ndem haline getirdi." dedi.

Yurt iÃ§inde de yÃ¼kselen buÄŸday fiyatlarÄ±nÄ±n, Ã¼retime ilgiyi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "BuÄŸday ekiminde belirgin bir artÄ±ÅŸ var. Bunu olumlu karÅŸÄ±lÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ 9 milyon hektarlarda olan ekim alanÄ±mÄ±z, 7 milyon hektarÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu yÄ±l 7,5 milyon hektara Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Bu, Ã¼lkemizin gÄ±da gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan da son derece Ã¶nemli. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem verim iÃ§in hem yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± gider, hem de ekim alanÄ± artÄ±ÅŸÄ± ile gÄ±da gÃ¼venliÄŸimizi garanti altÄ±na alÄ±rÄ±z."

"YÃ¼ksek rekolte iÃ§in Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar iyi olmalÄ±"

Ekim alanÄ± artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda yÃ¼ksek rekoltenin de Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirten Soylu, "Haziran baÅŸÄ±ndan ekim ayÄ±nÄ±n 20'sine kadar Konya OvasÄ±'na hiÃ§ yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸmedi desek yeridir. 18-22 Ekim ve 3-4 KasÄ±m tarihlerinde bÃ¶lgelere gÃ¶re ortalamasÄ± 15-20 milimetre yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. TopraÄŸÄ±n uzun sÃ¼redir kuru olmasÄ±ndan dolayÄ± yeterli gelmedi. Beklentimiz, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n devam etmesi Ã§Ã¼nkÃ¼ yÃ¼ksek rekolte iÃ§in tohum Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n iyi olmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

BuÄŸday fiyatlarÄ±nÄ±n kendilerini memnun ettiÄŸini ifade eden Ã§iftÃ§i Tahir Sertdemir ise bu yÄ±l daha Ã§ok buÄŸday ektiklerini aktardÄ±. Sertdemir, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu sene buÄŸday yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Devlet, beklediÄŸimizin Ã¼stÃ¼nde bir taban fiyat vermiÅŸti ama serbest piyasa, taban fiyatÄ±n da Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Åžu anda buÄŸdayÄ±n tonu 2 bin 300 liradan gidiyor. Devlet destekleri de Ã§ok arttÄ±. TarlalarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ektik. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 500 dÃ¶nÃ¼m buÄŸday ekmiÅŸtik, bu yÄ±l 700 dÃ¶nÃ¼m ektik. Åžimdi beklentimiz yaÄŸmurlarÄ±n yaÄŸmasÄ±. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tohumlar kayÄ±psÄ±z Ã§Ä±karsa bereketli bir yÄ±l geÃ§iririz."