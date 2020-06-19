Pandemiye karşı meyve suyu içtik

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, doğal beslenmenin öne çıktığı bu dönemde meyve suyuna talebin arttığını belirterek, “Meyve ve meyve sularına ilgi arttı. Vitamin, mineral alımı önem kazandı. Taze sıkma meyve suları daha çok talep gördü. Smoothie olarak kabul edilen kategori de gelişti” dedi.



Pandemi döneminde ev içi tüketimin arttığını ve daha büyük ambalajlara yönelme olduğunu da dile getiren Diren, “Litrelik ürünler daha çok alındı. Ama normalleşmeyle beraber daha küçük ambalajların tüketimine yeniden kayış var. Düşük gramajlı, bakkallarda satılan ürünlerin satışı arttı. Haziran ayı iyi gidiyor ama henüz pandemi öncesindeki hacimlere ulaşmadık” diye konuştu.



Şeftali tercih ediliyor



Ozan Diren, Türkiye’de halen en çok tüketilen meyve suyunun şeftali olduğunu söylüyor. Onu vişne, portakal ve karışık meyve suyu takip ediyor. Türkiye’de yıllık kişi başı meyve suyu tüketimi 10 litrenin altında. Bir önceki yıla göre nektar kategorisinde düşüş, yüzde yüz ve sıkma kategorisinde artış var.



Hasat dönemi



Diren, pandemi döneminde meyve suyuna zam yapılmadığını ancak artan ambalaj maliyetleri ve döviz nedeniyle yılbaşından beri yüzde 5-8 arasında fiyatların yukarı çekildiğini de belirtti. Diren, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çok büyük bir zam olmadı, küçük fiyat geçişleri oldu. Maliyet artışlarını yansıtmadık. Şu anda şeftali, kayısı ve vişnenin hasat dönemi. Maliyet artışını daha yeni göreceğiz. Tarım Bakanlığı ve sektör olarak hasatlarda bir aksamaya meydan vermedik.”

Sektörün ihracatı 350 milyon dolar



Ozan Diren, ihracatlarının da sürdüğünü belirterek, “Bu yıl ihracatta büyüme hedefimiz yüzde 58’di. İlk üç ayda bunu yüzde 77 olarak gerçekleştirdik. Daha katma değerli ürünleri ihraç ediyoruz. 8 yeni ülkeye de ihracat yapmaya başladık. Ortadoğu bölgesinde 8 yeni ülke ekledik. Sektörün bu yılki ihracatının da 350 milyon dolar olması bekleniyor” diye konuştu.



İstihdama katkı sürüyor



Bu süreçte istihdamı da yüzde 5 oranında artırdıklarını anlatan Ozan Diren, “Dönemsel çalışacak elemanları daha erken işe aldık. İstihdamı koruyoruz. Sektör olarak 1 milyon çiftçinin ürününü alıyoruz. Sektörde çalışanların yüzde 35’i kadın. Tarım işçilerine destek veriyoruz” dedi. Diren, 2020 yılı için ciro büyüme hedeflerinin yüzde 25 olduğunu ve buna oldukça yaklaştıklarını da dile getirerek, yatırımlarının da bu yıl makine, teknoloji ve pazarlama olarak 30 milyon TL civarında olacağını kaydetti.