Para Birimleri Nelerdir? Tüm Ülkelerin Paraları Ve Sembolleri

Dünya üzerinde bilinen 236 ülke vardır. Bu ülkelerden bazılarının kendi para birimleri bulunurken, daha küçük ve resmen tanınmayan ülkeler diğer ülkelerin paralarını kullanabiliyorlar.



Para Birimleri Nelerdir?



Dünya genelinde 200’den fazla para birimi bulunuyor. Fakat en tanınanı, yaygını ve uluslararası ticaretlerde kullanılan Amerikan Dolarıdır. Amerikan dolarını Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “euro” takip ediyor. Sterlin, frank, lira, dinar, yen, yuan, riyal, kron, ruble, pezo, won, manat kullanılan para birimleridir.



Tüm Ülkelerin Paraları Ve Sembolleri



Amerikan dolarının uluslararası kodu “USD”, sembolü de “$”’dır. Amerikan dolarını; Amerika Birleşik Devleti (ABD), Zimbabwe, Porto Riko, Palau, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Ekvator, El Salvador, Doğu Timor devletleri kullanıyor.



Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı euro (avro)’nun uluslararası kodu “EUR”, sembolü “€”’dir. Euro’yu;

Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Letonya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan kullanıyor.



Avrupa Birliği’ne üye olmayan Andorra, Monako, San Marino, Vatikan, Karadağ, Kosova da euro para birimini kullanıyorlar.



Sterlin, İngiltere ve Kuzey İrlanda tarafından kullanılıyor. Uluslararası kodu “GBP”, sembolü “£”’dir.



Yen Japonya’nın resmi para birimidir. Uluslararası kodu “Yen”, sembolü “¥”’dir.



Kanada, kendi dolarını resmi para olarak kullanıyor. Uluslararası kodu “CAD”, sembolü “C$”’dır.



Fransa, Avrupa Birliği’ne dahil olmadan önce para birimi olarak frankı kullanıyordu. Halihazırda bu para birimini 14 Afrika ülkesi (Cibuti, Kongo, Ekvator Ginesi, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gabon, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Çad gibi ülkeler) kullanıyor.



İsviçre de resmi para birimi olarak frank kullanıyor. Uluslararası kodu “CHF”, sembolü “SFr”’dır.



Lira, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi parasıdır. Uluslararası kodu “TRY”, sembolü “TL”’dir. Suriye de resmi para birimi olarak lirayı kullanıyor. Suriye poundu olarak adlandırılan paranın Uluslararası kodu “SYP”, sembolü “£”’dir.