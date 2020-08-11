Piyasalara Merkez dopingi! Borsa İstanbul yükseldi

Dünyanın dev ekonomileri tarihlerinde emsali görülmemiş şekilde ekonomik sorunlarla boğuşurken, Türkiye'de verilerin ekonomide toparlanmaya ilişkin sinyaller verdi. Türkiye'de Temmuz'da PMI 9.5 yılın zirvesine çıkarken, ihracatta 2020 rekoru kırılması, konut ve otomobil satışlarındaki rekorlar kırıldı.

Türkiye'nin ekonomi tarafındaki bu başarıları, son günlerde dalgalanan dolar kuru ile gölgelenme çabasına girildi.

TL DİĞER GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNDEN NEGATİF AYRIŞMADI

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; Yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan kayıplar açısından değerlendirildiğinde Türk Lirası, diğer ülke para birimlerinden negatif yönde ayrışmadığı görüldü. Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Rusya gibi gelişmekte olan ülke para birimleri yıl başından bu yana yüzde 18 ila 33 arasında değer kayıpları yaşarken TL'deki değer kaybı ise yüzde 23 seviyesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI ÖNCE SİNYALİ VERDİ

Merkez Bankası enflasyon raporunda normalleşme ve ekonomideki güçlü toparlanma ile birlikte parasal tarafta bir daralmaya gideceğinin sinyalini verdi ve ardından bu kararını deklare ederek parasal genişlemeyi kademeli olarak bitireceğini ilan etmiş oldu.

HAMLE GECİKMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti. Merkez Bankası dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak düşüreceğini bildirdi. Bugün ise haftalık repo ihalesi açmadı. Merkez, bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite limitlerinin yarın (12 Ağustos) tarihi itibarıyla sıfırladığını bildirdi. Merkez Bankası'nın bu hamlesi ile fonlama maliyeti politika faizinin üzerine çıkacak.

HAMLELER SONRASI DOLAR DÜŞTÜ BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle 985 puana kadar çekilen Borsa İstanbul, bu noktadan sonra tepki alımlarıyla yükseldi. Merkez Bankası'nın TL'de likidite kısıcı hamleleri sonrası dolar kurundaki hareketliğin durulması ile tepki alımları güçlendi ve endeks önce 1060, sonra 1070 puanın üzerinde tutunmayı başardı ve bugün özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı açıklamaları 1100 puanı aştı.

MERKEZ BANKASI MANEVRA ALANI BULDUKÇA FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM EDECEK

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın TL likiditesi kısılarak piyasada parası olanla ihtiyacı olan arasındaki dengenin piyasa koşulları içerisinde kurulmasını sağlamamak amacıyla hareket ettiğini ifade ederek, Merkez Bankası'nın temelde faiz indirim politikasından vazgeçmediğini sadece gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesiyle günün şartlarıyla gelişen bu süreçte özellikle enflasyon başlığı altında fiyat istikrarı için adım attığını ifade etti. Ekonomistlere göre önümüzdeki dönemde Merkez Bankası, manevra alanı oluştukça faiz indirimleri devam edecek. (Kaynak: Sabah)