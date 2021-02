Ptt Kargo Hesaplama Nasıl Yapılır? Yurtdışı Ve Yurtiçi Kargo Ücreti Hesaplama

PTT kargo fiyatları hesaplamasına en öncelikli olarak desi üzerinden hesaplama yapılarak PTT kargo hesaplama başlanır. Bu desi hesaplaması herhangi bir kargo paketinin en, boy ve yüksekliklerinin bilgilerinin tümü çarpılır. Son olarak bu elde edilen sayı 3000'e bölünür.



PTT Kargo Hesaplama ve Fiyatları Nasıldır?



0 ila 1 desi arası için 16.25 TL belirlenmiştir. Ağırlığı fazla olan paketlerde ise 1 desi ücretinden sonra her kg için ekstra 2 TL ödenir. Fiyatlar ise şu şekilde sıralanabilir:

1 kg fiyat 16,25

2 kg fiyat 18,25 TL

3 kg fiyat 20 TL

3 kg ile 30 kg arası olan gönderiler her 1 kg başına 1,80 TL olarak hesaplanır.

4 kg fiyat 21,80 TL

5 kg fiyat 23,60 TL

30 kg ile 50 kg arasındaki gönderiler için her 1 kg başına ücret 1,60 TL olarak hesaplanır.

50 kg ve üzeri paketler her bir kilo başına 1,30 TL ücret katılır ve o şekilde hesaplanır.



Yurtdışı PTT Kargo Gönderim Ücreti Hesaplama



Yurtdışına gönderime bakıldığında Avustralya, Çin, Yeni Zelanda, Amerika, Japonya gibi ülkelere gönderim sağlamaktadır. Fiyatları ise uzaklık ve yakınlığa göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Almanya'ya gönderim ücretleri;

1kg için 91,50 TL

10 kg için 333 TL

20 kg için 643 TL olarak sıralanabilir.



Ayrıca bu fiyatlar en x boy x yükseklik çarpımı sonucunun 5000'e bölümü sonucunda yurtdışına gönderim fiyatları belli olacaktır. Bu şekilde bir işlem yapılarak yurtdışı gönderim hesaplaması yapılır.