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07.02.2021 - 04:09 |

Ptt Kargo Hesaplama Nasıl Yapılır? Yurtdışı Ve Yurtiçi Kargo Ücreti Hesaplama

Günümüzde en çok tercih ettiğimiz şeylerden biri de kargolardır. Tercih edildiği için fiyatı ve fiyat hesaplaması da bizim için önemlidir. Online alışveriş sitesinden yapılan alışverişlerde de kargo fiyatları ödenir. Ancak yurt içi ve yurt dışına bireysel kargo göndermek bundan daha farklı bir durumdur. Desi hesaplamasına göre hesaplanan bir fiyat belirlenir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ptt Kargo Hesaplama Nasıl Yapılır? Yurtdışı Ve Yurtiçi Kargo Ücreti Hesaplama


PTT kargo fiyatları hesaplamasına en öncelikli olarak desi üzerinden hesaplama yapılarak PTT kargo hesaplama başlanır. Bu desi hesaplaması herhangi bir kargo paketinin en, boy ve yüksekliklerinin bilgilerinin tümü çarpılır. Son olarak bu elde edilen sayı 3000'e bölünür.

PTT Kargo Hesaplama ve Fiyatları Nasıldır?

0 ila 1 desi arası için 16.25 TL belirlenmiştir. Ağırlığı fazla olan paketlerde ise 1 desi ücretinden sonra her kg için ekstra 2 TL ödenir. Fiyatlar ise şu şekilde sıralanabilir:
1 kg fiyat 16,25
2 kg fiyat 18,25 TL
3 kg fiyat 20 TL
3 kg ile 30 kg arası olan gönderiler her 1 kg başına 1,80 TL olarak hesaplanır.
4 kg fiyat 21,80 TL
5 kg fiyat 23,60 TL
30 kg ile 50 kg arasındaki gönderiler için her 1 kg başına ücret 1,60 TL olarak hesaplanır.
50 kg ve üzeri paketler her bir kilo başına 1,30 TL ücret katılır ve o şekilde hesaplanır.

Yurtdışı PTT Kargo Gönderim Ücreti Hesaplama

Yurtdışına gönderime bakıldığında Avustralya, Çin, Yeni Zelanda, Amerika, Japonya gibi ülkelere gönderim sağlamaktadır. Fiyatları ise uzaklık ve yakınlığa göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Almanya'ya gönderim ücretleri;
1kg için 91,50 TL
10 kg için 333 TL
20 kg için 643 TL olarak sıralanabilir.

Ayrıca bu fiyatlar en x boy x yükseklik çarpımı sonucunun 5000'e bölümü sonucunda yurtdışına gönderim fiyatları belli olacaktır. Bu şekilde bir işlem yapılarak yurtdışı gönderim hesaplaması yapılır.

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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