S&P’nin listesine girdi

Ülker, 61 sektörden, 7 bin şirket içinde çevre, sosyal ve yönetişim parametrelerine göre performansları en iyi olanların bulunduğu “The Sustainability Yearbook 2021” listesinde ilk 631 şirket arasında yer aldı. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “İsrafsız şirket modeliyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.