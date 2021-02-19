19.02.2021 - 07:00 |
S&P’nin listesine girdi
Ülker, S&P Global’in “The Sustainability Yearbook 2021” (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2021) listesine gıda sektöründe giren ilk Türk şirketi oldu.
Ülker, 61 sektörden, 7 bin şirket içinde çevre, sosyal ve yönetişim parametrelerine göre performansları en iyi olanların bulunduğu “The Sustainability Yearbook 2021” listesinde ilk 631 şirket arasında yer aldı. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “İsrafsız şirket modeliyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.