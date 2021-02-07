Şafak Hesaplama Nasıl Yapılır? Askerlik Gün Sayısı Hesaplama Yöntemi



Şafak hesaplama yapabilmek için, bazı bilgilere sahip olmak gerekiyor.



Şafak Hesaplama Nasıl Yapılır?



Askerlik yapanlar veya asker yakınları kalan süreyi hesaplayarak, görevinin bitiş süresini belirler. Askerlikte kalan süreyi hesaplamak, askerliğin ne zaman biteceğini öğrenmek içindir. Şafak hesaplamasının nasıl yapılacağı herkes tarafından merak edilen bir işlemdir. Bu hesaplamayı yaparak askerlerin kalan süresi hesaplanabiliyor. Şafak hesaplama işlemleri kolay bir şekilde yapılabilir.



Askerlerin şafak hesaplama işlemlerini yapabilmek için, askerlerin askere gidiş tarihi önemlidir. İlk günü bilmeden şafak hesaplaması yapılamaz. İlk günün tarihi üzerinden şafak hesaplama işlemleri yapılabiliyor. İlk günü belli olan askerlerin, şafak hesaplamalarını yapmak için ne kadar askerlik yapacağı da bilinmesi gerekiyor. 6 ay askerlik yapan birinin, ilk günü belliyse kolayca hesaplama yapılabilir. Şafak hesaplaması yapabilmek için, toplam askerlik süresinden yaptığı askerlik günleri çıkarılır. Ortaya çıkan sayı, askerin şafağını gösterir.



Askerlik Gün Sayısı Hesaplama Yöntemi



Askerler, gün sayımı yaparak kalan günlerini hesaplar. Bu duruma şafak adı verilir. Şafak hesaplaması, askerlerin kalan günlerini öğrenmek için yapılır. Askere giden kişiler ilk günden itibaren geçirdiği günleri değil, kalan günlerini sayar. Yapılan bu işlemlere şafak sayma deniliyor. Şafak sisteminde kalan günlerin hesaplanması dikkat çekiyor.



Askerler, askerde geçirdiği günleri sayarak hesaplama yapmaz. Birçok insan şafak hesaplamasını bu şekilde yapıyor. Şafak, geçirilen günlerin değil kalan günlerin hesaplamasıdır. Siz de bir askerin şafak hesaplamasını yapmak istiyorsanız, gittiği tarihten itibaren kalan günlerini hesaplamanız gerekir.