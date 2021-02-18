‘Sağlık’lı büyüyor yurtdışını gözlüyor

Eylül 2020’de açılan İzmir hastanesine 110 milyon dolar, yakında açılacak İstanbul Ataşehir’e 95 milyon dolar, yapımı süren İstanbul Ataköy’e 100 milyon dolar ve yapımı başlayacak Levent-Maslak hattında planlanan yeni hastanesine 100 milyon dolar olmak üzere, 5 yılda sağlığa 400 milyon dolar yatırım bütçesi ayıran Medicana’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, günlük olaylara göre değil, planlama ve kesintisiz yatırımla bu noktaya geldiklerini söyledi. Bozkurt, “Sağlıktan kazandığımızı hep sağlığa yatırıyoruz” dedi.



Medicana Sağlık Grubu’nun 1000’i doktor, 3 bini hemşire olmak üzere toplam çalışan sayısı 8 bini buldu.



Açılış için gün sayan Medicana Ataşehir, grubun 14. hastane yatırımı oluyor. Bu yeni projede ileri teknoloji destekli ve robotik cerrahi odaklı yatırım yaptıklarını belirten Bozkurt, “İnanın en ileri seviye cihazları Türk hastaneleri olarak bizler alıyoruz. Neredeyse fabrikada banttan iniyor, ilk buraya geliyor. İşte bu yatırımlar pandemi döneminde Türk sağlık sektörünün öne çıkmasını sağladı” diye konuştu.



Sağlık turizmi...



Bozkurt, Ataşehir’de gelirin yüzde 50’sini yurtdışından gelecek olan hastalardan elde etmeyi planladıklarını, bu yolla ülkeye döviz girdisi sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Sonraki hedef ise dünyaya açılmak.



Bu konuda Bozkurt, “Hastanelerimizin sağlık turizminde önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Burada bir hizmet ihracı söz konusu. İstanbul’da açacağımız 2 yeni hastaneyle birlikte grubun cirosu içinde yabancı hasta payını yüzde 20-25’lere çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.



Gelecek hedefi Amerika pazarı



Yeni dönem planlarını anlatan Dr. Bozkurt, şunları kaydetti:

“En önemli planımız yurtdışına açılmak. Bu hastanelerin arasından Medicana’nın da olmasını istiyoruz. Adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Geçmişte yurtdışı yatırımlar konusunda somut adımlar atmıştık ancak Rusya’da uçak krizine, Libya ve Suriye’de de savaşa takıldık. Şimdi ise hedefimizde Avrupa, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri var. İşe Avrupa’dan başlayacağız. Günün birinde ABD’de hastane açmayı hedefliyoruz.”



‘Tıp fakültesi’ için çok istekli

Grubun eğitim alanında yaptığı yatırımları da bulunuyor. Bozkurt, “Eğitimde Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana Bilimler Akademisi (MBA) Okulları ile faaliyet gösteriyoruz. 10 yılda 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



En büyük hayalinin tıp fakültesi kurmak olduğunu açıklayan Hüseyin Bozkurt, şöyle devam etti:



“Sağlığın tüm dallarında eğitim veriyoruz. Bu kapsamda tıp fakültesi için de başvuru yaptık. Ancak yeni bir kanun devreye alındı. Tıp fakültesi açılması için bulunduğunuz binanın size ait olması gerekiyor. Örneğin biz Ataşehir’deki yeni hastanemizde kiracı konumundayız. Eğer bir değişiklik olursa Türkiye’nin en önemli tıp fakültelerinden birini açmak istiyoruz.”