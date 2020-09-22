Salgında alınan özel okul ücreti hakemden döndü

Hakem heyetinin kararında şu ifadeler yer aldı:

“Kovid-19 nedeniyle örgün eğitim 16 Mart 2020 - 19 Haziran 2020 arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince tüketicinin örgün eğitim almadığı döneme ait ücretinin iadesi gerekmektedir. Tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek okula gidilmeyen süreye tekabül eden 7 bin 579 lira bedelin tüketiciye iadesi gerekmiştir.”

‘İadeyi isteyin’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şöyle dedi:

“Eğitim verilmediği için, o paranın iadesi gerekiyordu ve hakem heyeti tarafından iade kararı çıktı. Tüketiciler, özel okul ücretleri birbirinden farklı olduğu için 10 bin 390 liraya kadar hakem heyetlerine, 10 bin 390 liradan sonra ise tüketici mahkemelerine gidip bu bedelin iadesini isteyebilirler.”