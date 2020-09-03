Savunma ve havacılık şirketleri ağustosta yatırımcısını sevindirdi

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri ağustos ayında yatırımcısını sevindirdi.

Analistler, bu yılın savunma ve havacılık şirketleri için zor geçmesine karşın ağustos ayında şirketlerin hisselerinin toparlanma eğilimine girmeye başladığını belirtti.

Ekonomilerin normale dönmeye başlaması ve şirketlerin üretim faaliyetlerinde normale dönmeye başlamasının olumlu etkilerinin olduğunu ifade eden analistler, Hindistan'ın 101 çeşit sanayi savunma sanayi ürününe ambargo uygulayacağına dair haberlerin ağustos ayında şirketlerin hisse senedi piyasalarında atağa kalkmasını sağladı.

Ağustos ayında Fransız Airbus, yatırımcısına yüzde 11 kazandırdı. Airbus, geçen ay Alman Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr ile önümüzdeki 2 yıl süresince refah medya hizmetlerinin sağlanması için bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. 2 yıl daha uzatma seçeneği bulunan sözleşme sayesinde binlerce asker ve denizci, ister karada ister denizde küresel ölçekte kendi özel kullanımları için bağlantı hizmetlerine erişebilecek.

Boeing'in hisseleri, yüzde 8,7 arttı. Polonyalı Enter Air şirketinin geçen ay 737 MAX tipi uçak siparişi verdiğine dair haberler Boeing'in hisselerini yükselten faktörler arasında yer aldı.

ABD'li Raytheon Technologies'in hisseleri de yüzde 7,6 artış kaydetti. Dow Jones endeksinin işletmesini yürüten S&P Dow Jones Indices şirketi Raytheon Technologies hisselerinin 31 Ağustos itibarıyla Dow Jones endeksinde işlem görmeyeceği açıklamasında bulunmuştu.

Diğer bir ABD'li şirket L3 Harris Technologies de yüzde 7,4 kazandırdı. Şirketin temettü dağıtımına karar verdiğini açıklaması hisse performansını olumlu etkileyen unsurlardan oldu.

Fransız Thales'in hisseleri yüzde 6,7, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 6, ABD merkezli Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 5,4, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 4,8, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 3, ABD'li General Dynamics'in hisseleri yüzde 1,8 artış kaydetti.

Şirketler yılın 8 ayında yatırımcısına kaybettirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yıllık bazda ise hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kaybettirdi.

Savunma ve havacılık hisseleri, yıl başından bu yana Kovid-19 salgınının talebi azaltacağı, sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişeler de hisse fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Söz konusu dönemde Lockheed Martin yatırımcısına yüzde 0,2 kazandırdı. Lockheed Martin'in de ikinci çeyreğe ilişkin bilançosu beklentilerden iyi gelmişti.

Ocak-ağustos döneminde hisse senedi piyasasında yatırımcısına Northrop Grumman yüzde 0,4, BAE Systems yüzde 8, L3 Harris Technologies yüzde 8,7, General Dynamics yüzde 15,3, Thales yüzde 29,2, Raytheon Technologies yüzde 35,3, Leonardo yüzde 45,7, Airbus yüzde 47,2, Boeing yüzde 47,3 kaybettirdi.