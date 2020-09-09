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    HaberlerEkonomi Haberleri SED yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
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    09.09.2020 - 12:10 |

    SED yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    SED yardım başvurusu ve ödemeleri ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki SED yardımı başvuru nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yatırılacak?

    SED yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    SED ödemlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşlar Sosyal Ekonomik Destek yardımına nasıl başvuru yapacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki SED yardımı başvuru nasıl yapılır?

    SED YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.

    İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

    SED YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL EKONOMİK DESTEK YARDIMI ÖDEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

    Bakan Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

    Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

    4 bin TL maaş alan memurun dudak uçuklatan zenginliğiAdana’da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1’i kadın 5 zanlı tutuklanırken, 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu öne sürüldü.
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