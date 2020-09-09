SED yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

SED ödemlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşlar Sosyal Ekonomik Destek yardımına nasıl başvuru yapacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki SED yardımı başvuru nasıl yapılır?

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

SED YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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SOSYAL EKONOMİK DESTEK YARDIMI ÖDEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Bakan Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.