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    HaberlerEkonomi Haberleri Sertifikalı otel oldu
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    21.06.2020 - 07:00 |

    Sertifikalı otel oldu

    Pandemi sonrası misafirlerini ağırlamaya başlayan Boyalık Beach Otel, bu sezon maksimum önlemlerle hizmet sunacak.

    Sertifikalı otel oldu

    Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayınlanan ‘Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme İçme Ünitelerinde Pandemi Süresince Uygulanacak COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri’ kapsamında istenen koşulları yerine getiren Boyalık Beach Hotel&SPA, uluslararası onaya sahip ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı da almayı başardı.

    “Sizin tatiliniz; güneş kum, deniz. Bizim işimiz; hijyen, sağlık, güven, konfor… Hepsi bir arada en iyi hotelde” sloganıyla hizmet verecek olan otel, Çeşme’nin eşsiz güzelliklerini misafirlerine maksimum önlemlerle sunmayı hedefliyor.

    Hijyen ve temizlik kurallarına uyarak yaşamanın Covid-19’a karşı en önemli savunma olduğunu dile getiren Boyalık Beach Otel Müdürü Orhan Belge, “Hastalığa karşı güvenlik konusunu en üst seviyede tutarak misafirlerimizin huzurlu ve keyifli bir tatil yapması için gerekli önlemlerimizi aldık. Personelimizin de sağlık önlemleri kapsamında eğitim çalışmalarını yaptıktan sonra misafirlerimizi kabul etmeye başladık. Uluslararası onaya sahip Güvenli Turizm Sertifikamızı da aldık. Bu sertifika misafirlerimiz için en iyi güvencedir. Biz de ekibimizle en üst düzeyde kurallara uyarak misafirlerimize güzel bir tatil yaşatacağız” dedi.

    Üst düzey hijyen kuralları

    Misafirlerinin gönül rahatlığıyla otelde konaklayabileceğini ifade eden Boyalık Beach Otel Müdürü Orhan Belge, “Turistik tesisimiz, tüm hijyen kurallarına uygun olarak hizmet veriyor. Odalarımız ve ortak kullanım alanımız, misafirlerimizin sağlığı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi. Gerek otel yönetimimiz gerekse personelimiz, misafirlerimizin sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Üst düzey hijyen kurallarıyla hizmet verdiğimiz otelimizde misafirlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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