Siemens Türkiye karbon izini siliyor

Siemens Türkiye, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu destek, çözüm ve hizmetler yoluyla yılda ortalama 360 milyon TL’lik enerji tasarrufu elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, son beş yılda yapılan yatırımlarla Siemens Türkiye Kartal ve Gebze kampüslerinde yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlandı. 2015 yılından bugüne kadar karbon emisyonunu yüzde 39 azaltan Siemens Türkiye, 2021 yılında ise bu oranı yüzde 63’e çıkarmayı hedefliyor.

Yüzde 100 yeşil enerji

Siemens Türkiye, Kartal ve Gebze’de bulunan kampüslerinde yüzde 100 yeşil enerjiye geçiş sağlayarak 2023 yılında karbon nötr olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Siemens Türkiye, Kartal kampüsünde hayata geçirdiği Kartal Yeniden Projesi ile bina ve altyapı renovasyonu sayesinde 1100 ton, filo yönetiminde daha az yakıt kullanarak 625 ton, yüzde 100 yeşil enerjiye geçişle de 3532 ton karbon salınımı tasarrufu sağladı. Ege Orman Vakfı ile kurulan 5 bin ağaçlık Siemens Ormanı ile 2050 ton karbon salınımının da önüne geçen Siemens Türkiye’nin kendi kampüslerinde hayata geçirdiği bu projeler yoluyla karbon salınımı tasarrufu 7307 tona ulaştı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, sürdürülebilir bir geleceğin önemine dikkat çekerek, “İçinde bulunduğumuz pandemi bizlere bir kere daha gösterdi ki, sorumluluk sahibi bir şekilde değer yaratmanın tek yolu sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekten geçiyor. Bunun için atacağımız her adım, gezegenimizi daha temiz ve daha verimli kılacak” açıklamasını yaptı.