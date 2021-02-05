Sigorta Primi Hesaplama Nasıl Yapılır? Sgk Primi En Basit Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primi, kısacası kişinin çalıştığı ve karşılığında aldığı ücret üzerinden yapılan hesaplamaya verilen isimdir. Bu hesaplama esnasında dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunur.

Sigorta Primi Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

Dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunur. Bunlardan biri teşvik türü olarak kabul edilir. Bu durumdan yararlanmaya bağlı olunduğu takdirde prim indirimi uygulanır. Bunun sonucunda ise ödemelerde farklılık gözlenir. Vadesi geçen sigorta prim borcu bulunuyorsa herhangi bir indirimden yararlanma şansı kalmaz.

İndirimsiz hesaplama yaklaşık olarak aylık gelir düzeyinin %37.5'e denk gelmektedir. Sigorta prim borcunu düzenli bir şekilde ödeyenler, son ödemesi geçmiş ise sistem otomatik bir şekilde 5510/5 indiriminden faydalanmayı sağlıyor. Bu durumda SGK prim borcu toplam kazanç toplamının %32.5'ine tekabül ediyor. SGK ana sayfasından TC kimlik no ile giriş yapılarak sorgulama bölümündeki soruları cevaplayarak hizmet dökümü ekrana gelir.

Ne kadar para ödendiği ve en son nerede çalıştığına kadar bilgiler sayfada karşınıza çıkar. Bu sigorta primi hesaplama işlemi günlük tavan ve taban fiyatlarını aylık tutarı 30'a bölerek elde edebilirsiniz. Buna bağlı olarak günlük taban tutar 98,10 TL, tavan tutar ise 735.75 TL olarak bilinir. Bu oranlara bakılarak hesaplama yapılır ve hesaplama sonucu elde edilir.