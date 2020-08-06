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    HaberlerEkonomi Haberleri Şikayet yağıyordu! Mesajlara kısıtlama geliyor
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    06.08.2020 - 17:06 |

    Şikayet yağıyordu! Mesajlara kısıtlama geliyor

    Ticaret Bakanlığı, çok sayıda şikayete neden olan reklam mesajları için yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını tamamladı. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi, 1 Eylül'de hayata geçecek. Sistem hem kullanıcıya hem de ticari işletmelere hizmet verecek. Peki sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

    Şikayet yağıyordu! Mesajlara kısıtlama geliyor

    1 Eylül'den itibaren Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olmayan işletmeler, ticari mesaj gönderemeyecek. Bakanlığın altyapı çalışmalarını tamamladığı uygulamaya ilişkin yönetmelik ocak ayında yayımlandı.

    SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

    Reklam mesajı ya da e-postasını göndermek isteyenler, önce Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olacak. Kullanıcılar da e-Devlet üzerinden üzerinden hangi firmalara izin verdiğini görecek. İstemediği firmanın kendine ulaşmasını anında engelleyebilecek.

    TRT Haber'in haberine göre; İstenmeyen reklam mesajları için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek. 

    Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı!İstanbul'da iki çocuk annesi 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Polise şikayetinin ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eski eşi Z. E.'nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Önem, “Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" dedi.
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