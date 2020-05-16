Sıvı sabunda ilk 5’teyiz

Duran, Türkiye’nin sıvı el sabununda üretim ve kalite olarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından diğer ülkelerden sıvı el sabununa talebin daha da artığını belirten Duran, iç piyasada ise herhangi bir eksikliğin yaşanmadığını aktardı.