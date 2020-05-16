16.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sıvı sabunda ilk 5’teyiz
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, Türkiye’nin özellikle sıvı el sabunu üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5’te yer aldığını belirterek, “Ciddi anlamda söz sahibiyiz. ABD’ye bile ürün gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanından siparişler alıyoruz. Yabancılar ‘Made in Türkiye’ yazısını görmek istiyor” dedi.
Duran, Türkiye’nin sıvı el sabununda üretim ve kalite olarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından diğer ülkelerden sıvı el sabununa talebin daha da artığını belirten Duran, iç piyasada ise herhangi bir eksikliğin yaşanmadığını aktardı.